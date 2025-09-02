Opposée à la Pologne ce soir (20h30), l’Équipe de France devra montrer un tout autre visage que contre Israël pour espérer rebondir. Le coach Frédéric Fauthoux a conscience de l’enjeu et surtout du défi qui attend son groupe.

Deux jours après le gros coup de massue reçue contre Israël, comment réagiront nos Bleus ce soir ?

C’est la grande question que tout le monde se pose ce mardi. Une question à laquelle il est tout simplement impossible de répondre, tout simplement parce qu’on n’a pas encore vu le groupe actuel de la France – jeune et relativement inexpérimenté – dans une telle situation. C’est en effet la première fois que les Bleus version Freddy Fauthoux abordent un match après une défaite.

En tout cas, une chose est sûre : le défi est de taille.

“On savait que la Pologne chez elle serait difficile à jouer. L’atmosphère qui va régner sera un élément à appréhender, le combat qui va nous être proposé” a déclaré Fauthoux via Team France Basket. “Ces situations sont à double tranchant. Soit on ne récupère pas de la déception, soit on affiche une cohésion totale parce qu’on sait ce qui va nous attendre.”

Ce qui attend les Bleus, c’est le public chaud bouillant de Katowice, qui poussera la Pologne de la première à la 40e minute. Ce qui attend les Bleus, c’est une équipe polonaise invaincue en trois matchs de poule, et qui fera tout pour valider sa place de leader du Groupe D. En résumé : il va falloir s’accrocher. Ensemble.

“Nous avons une équipe qui doit être tournée vers le partage et la cohésion totale. Et là-dessus il faudra que 2-3 joueurs sortent du lot.” – Frédéric Fauthoux

Les Bleus connaissent la formule de la victoire, mais aussi celle de la défaite. À eux de montrer leur meilleur visage dans l’adversité.

