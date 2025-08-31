France – Israël : l’attaque des Bleus a complètement déjoué…

Après la belle victoire contre la Slovénie hier, l’Équipe de France est tombée de très haut face à Israël ce dimanche. Une défaite 82-69, symbolisée par une attaque qui a complètement déraillé face à la défense de zone adverse. Pfiou que c’était moche…

69 points seulement, moins de 37% de réussite au tir, 8/32 à 3-points, à peine 9 lancers-francs marqués et 14 pertes de balle au total.

Les chiffres font mal, très mal à la tête. Pile-poil 24 heures après avoir planté 103 points à la bande de Luka Doncic, les hommes de Freddy Fauthoux ont montré ce soir des limites offensives inquiétantes, voire indignes d’une équipe qui souhaite aller loin dans une compétition comme l’EuroBasket.

Défaite de la France contre Israël… 😞

Score final : 82-69.

Match terrible, zéro rythme, attaque hachée, et après avoir été clutch contre la Slovénie hier ce fut l’inverse ce soir…

Opposés à une défense israélienne qui avait choisi de jouer à fond la carte de la zone, les Bleus ont bafouillé leur basket. Ils ont fait tout ce qu’il ne fallait pas faire pour plonger possession après possession (attention, la liste est longue) : une balle qui bouge pas ou trop peu, du hero-ball à tour de rôle, beaucoup trop de dribbles, pas assez de drives pour casser la défense adverse, des turnovers qui font mal, des possessions stériles où aucun décalage n’est fait après 20 secondes, bref du basket comme on ne l’aime pas.

Résultat, les trous d’air offensifs se sont enchaînés au fur et à mesure que le match avançait. Peut-être pire encore, les Bleus ont précipité leurs attaques dans les dernières minutes dans l’espoir de revenir au score, tout ça pour voir l’écart se creuser un peu plus (27-13 dans le quatrième quart…). La lose. Pour ne rien arranger, l’EDF n’a pas su montrer l’impact défensif qui lui permet habituellement d’obtenir des paniers faciles en transition.

Est-ce qu’on sait attaquer une zone ?

Question sincère.

Alors oui, cette Équipe de France est jeune et doit apprendre. Oui, on savait que ce match contre Israël pouvait représenter un piège juste après le succès usant contre la Slovénie la veille. Et oui, les Bleus ont des absents de marque (Victor Wembanyama, Evan Fournier…), ce qui limite automatiquement la puissance et la créativité offensives du groupe.

Sauf que même en disant tout ça, le triste visage démontré aujourd’hui est difficilement acceptable. Grosse réaction attendue dès ce mardi contre la Pologne.