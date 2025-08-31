Nicolas Batum l’avait annoncé en préambule de ce match : “il y en a toujours un comme ça”. Entendez par là qu’il y a toujours un match chiant dans une phase de groupe. Ce match chiant c’était aujourd’hui pour l’Équipe de France, et ce match les Bleus l’ont perdu.

Il va falloir nexter très vite, mais on ne peut pas pour autant omettre ce qu’il s’est passé cet après-midi à Katowice. Une débâcle basketballistique d’au moins 20 minutes, un abandon collectif en deuxième mi-temps, et même si une phase de groupe possède l’avantage de donner le droit l’erreur, l’état d’esprit affiché n’a pas été bon.

On se souvient du Liban, du Canada, de quelques défaites inattendues et qui ont eu le don par la suite de booster l’Équipe de France, et cette défaite devra avoir comme conséquence une prise de conscience de ce Groupe France agréable à suivre jusque-là.

Une première défaite pour Freddy Fauthoux à la tête des Bleus, après onze victoires en autant de matchs, peut-être un mal pour un bien à deux jours d’affronter la Pologne pour la première place du groupe.

Aujourd’hui les Bleus ont commencé à défendre fort mais sans trouver de solutions en attaque, puis on s’est dit avec les premières rotations (Risacher, Hoard) que le vivier était quand même plus intéressant chez nous, mais en deuxième mi-temps Deni Avdija (23 points, 8 rebonds et 5 steals) et ses teammates ont joué leur carte à fond et sont finalement allé chercher une victoire tout à fait méritée, malgré un ultime espoir lancé par une jolie série d’Elie Okobo.

Dans ce Groupe C quatre nations ont quasi les deux pieds en huitième (France, Slovénie, Pologne, Israël), mais au vu des résultats du jour la hiérarchie ne sera peut-être pas celle qu’on imaginait. “Il y en a toujours un comme ça”, en espérant qu’il n’y en ai qu’un seul.