La fin du match d’hier face à la France avait probablement piqué les nerfs de Luka Doncic, et la Slovénie avait un besoin immense de gagner aujourd’hui. Ce soir tout le monde est content au FC Luka, même si on imagine qu’il pense ne pas avoir eu assez de lancers-francs.

On taquine on taquine, mais hier soir Luka Doncic devait l’avoir mauvaise, après une masterclass individuelle inutile contre la France. Une défaite face aux Bleus, une autre jeudi contre l’hôte polonais, et les Slovènes avaient donc l’obligation obligatoire de l’emporter aujourd’hui face à la Belgique pour ne pas se retrouver dans une mer*e immense. Victoire facile, on est ok, passons à la suite.

La Slovénie a bien réagi face à la Belgique !

Triple-double de Luka Doncic : 26 points, 10 rebonds et 11 passes. pic.twitter.com/pnsitTVUfk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 31, 2025



Il reste à la Slovénie deux matchs, face à Israël et l’Islande, pour accrocher le bon wagon, ça pourrait bien être la troisième place, une troisième place qui pourrait être synonyme de huitième de finale face à l’Espagne, la Grèce ou l’Italie, on a ce qu’on mérite. Et que Luka Doncic se rassure, en fin de match dans le bracket final, on joue toutes les possessions.