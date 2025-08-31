Après 11 victoires consécutives, la belle série de Frédéric Fauthoux sur le banc de l’Équipe de France est terminée. Le sélectionneur n’est plus invaincu après cette très mauvaise performance des siens contre Israël (69-82).

Aucun entraîneur ne peut rester éternellement invaincu, mais personne ne se serait plaint si la belle série de Frédéric Fauthoux à la tête de l’équipe nationale s’était prolongée un petit peu plus longtemps. Les Bleus se sont inclinés face à Israël, la première défaite du coach après 11 victoires.

L’ancien patron de la JL Bourg a montré, lors de ses premiers mois en tant que sélectionneur, une grande sérénité, de l’impact sur ses discours aux temps-morts et des bons choix d’hommes. Des qualités qui avaient permises à ses joueurs d’engranger les succès et la confiance.

La série de Frédéric Fauthoux :

Chypre – France : 59-75

: 59-75 France – Chypre : 85-70

– Chypre : 85-70 Croatie – France : 80-83

: 80-83 France – Bosnie-Herzégovine : 76-74

– Bosnie-Herzégovine : 76-74 France – Monténégro : 81-75

– Monténégro : 81-75 France – Grande-Bretagne : 74-67

– Grande-Bretagne : 74-67 Espagne – France : 67-75

: 67-75 France – Espagne : 78-73

– Espagne : 78-73 Grèce – France : 77-92

: 77-92 Belgique – France : 64-92

: 64-92 France – Slovénie : 103-95

Des performances solides contre la Croatie, la Grèce, la Slovénie et l’Espagne par deux fois, alors il était difficile d’imaginer que ce serait Deni Avdija et les siens qui feraient tomber les vice-champions d’Europe en titre.

Mais contre Israël, la France a tiré une prestation pauvre avec un dernier quart-temps complètement loupé. Des premiers motifs d’inquiétude qui ne doivent pas effacer tout le positif montré précédemment.

À Frédéric Fauthoux de trouver les mots pour remobiliser ses hommes. La rencontre face à la Pologne, ce mardi, pourrait bien s’avérer déterminante pour la suite de la compétition.