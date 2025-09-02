EuroBasket 2025 : la Grèce battue par la Bosnie Herzégovine, tout est relancé dans le Groupe C

Jusque-là invaincu dans la compétition, la Grèce vient d’essuyer son premier revers face à la Bosnie-Herzégovine de Jusuf Nurkic. Giannis Antetokounmpo était une nouvelle fois absent, certes, mais lui et les siens devront finalement batailler pour la première place du groupe C jeudi, face à l’Espagne.

Désillusion pour la sélection grecque, ultra dominatrice sur les trois premiers matchs, mais qui vient de perdre son invincibilité en s’inclinant face à Jusuf Nurkic et sa Bosnie. Une rencontre dont le score final (77-80) ne reflète pas la physionomie tant les Bosniens en ont pris le contrôle en deuxième mi-temps. Le dernier run grec était trop court, trop tard.

BOSNIA & HERZEGOVINA TAKE DOWN GREECE! 🇧🇦#EuroBasket | #MakeYourMark

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025

Giannis Antetokounmpo n’était pas sur le parquet, mis au repos pour une blessure au genou. On espère évidemment que ce n’est qu’une précaution et pas annonciateur d’une absence prolongée comme pour notre pauvre Alexandre Sarr. Jusuf Nurkic lui en tout cas, ne semble pas convaincu que le Greek Freak aurait eu un impact sur le match du jour (lol).

“It didn’t change a lot.”

– Jusuf Nurkic on Giannis Antetokounmpo missing today’s matchup

(🎥 @Tsaltas46)

pic.twitter.com/RlL7DPlgwf

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 2, 2025

Si on n’en est pas à s’inquiéter pour l’avenir de cette Grèce, cette défaite a tout de même des conséquences puisqu’elle remet en lice la première place du Groupe C. Vous pouvez d’ores et déjà sortir les popcorns puisque cette dernière se jouera entre Grèce, Bosnie, Espagne et Italie sur la dernière journée. Ça tombe bien, la Grèce jouera la Roja ce jeudi à 20h30.