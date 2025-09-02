Deux jours après le coup de massue reçu contre Israël, l’Équipe de France avait à cœur de montrer un meilleur visage contre la Pologne ce mardi soir. C’est exactement ce qu’elle a fait. En terre hostile, contre le leader du Groupe D, les Bleus ont montré de grosses ressources pour s’imposer 83-76.

Les stats de France – Pologne

“Soit on ne récupère pas de la déception, soit on affiche une cohésion totale.”

Ce sont les mots qu’avait prononcés Freddy Fauthoux avant France – Pologne, un match à “double tranchant” suite à la défaite contre Israël. 40 minutes plus tard, on est heureux de voir que c’est le deuxième scénario qui a primé.

Fin de match : 🇫🇷 83 – 76 🇵🇱

Belle victoire au combat de l’Équipe de France !

Tout n’était pas parfait mais on a vu de l’intensité, de la domination physique à l’intérieur, du collectif et un énorme leader.

Dans une salle de Katowice à l’ambiance surchauffée, les jeunes Bleus ont grandi. Dans le rôle du héros ? Guerschon Yabusele, qui en très bon capitaine a montré la voie en réalisant son meilleur match en Équipe de France (36 points). Le Dancing Bear a donné le ton dès l’entre-deux, avant d’enchaîner les ficelles à 3-points pour installer une grosse clim’.

Raison numéro 2 du succès bleu-blanc-rouge : une défense qui a retrouvé des couleurs en deuxième mi-temps (seulement 32 points encaissés), après plusieurs absences en première période. Raison numéro 3 : 23 rebonds offensifs (!!) qui ont fini par tuer les Polonais. Enfin, mention spéciale à Elie Okobo – remarquable de justesse en attaque et auteur d’un gros dagger – ou encore Jaylen Hoard, toujours aussi précieux surtout en l’absence d’Alex Sarr.

4QT – 8′ : OUUUH LE TOMAHAWK DE HOARD !

Les Français s’affirment dans la raquette polonaise en ce début de dernier quart-temps à l’image de ce dunk de Jaylen Hoard ☄️

🇫🇷 68 – 55 🇵🇱 #EuroBasket2025

Ça donne quoi niveau classement ?

Avec cette victoire de bonhomme, l’Équipe de France se retrouve désormais à égalité au bilan avec la Pologne et Israël (3 victoires – 1 défaite). Les Bleus possèdent pour l’instant la meilleure différence de points entre les trois équipes (+30), mais la première place du groupe se jouera lors de l’ultime journée (vis l’Islande).

On respire mieux !