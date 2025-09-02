France – Pologne : capitaine Guerschon Yabusele (36 points) s’est réveillé !

Plutôt en demi-teinte sur les trois premiers matchs de la compétition, Guerschon Yabusele est revenu à son meilleur niveau face à la Pologne (83-76). 36 points à 60% au tir dont 6 bombinettes depuis le parking, le capitaine des Bleus a rappelé à tout le monde qui il était vraiment, un joueur capable de mener sa nation jusqu’à la victoire.

La France n’a jamais perdu deux matchs de poule de suite dans un Euro au 21ème siècle, cette année ne fera pas exception, et pour ça, on peut dire merci à Guerschon Yabusele. Le futur intérieur des Knicks est sorti de son trou au meilleur moment pour nous sortir un match ultra dominant.

36 points (record pour lui sous le maillot Bleu et troisième plus grand match au scoring de l’histoire de l’EDF) à 12 sur 20 au tir, 6 rebonds, 2 passes et 2 contres en inscrivant 6 des 9 tirs longue distance de l’Équipe de France. Certains souligneront la maladresse des Bleus, nous on décide de voir le verre à moitié plein en félicitant notre capitaine, le patron tout simplement.

GUERSCHON YABUSELE CE SOIR !

🔹36 POINTS (RECORD EN BLEU)

🔹6 REBONDS (5 OFFENSIFS)

🔹2 PASSES

🔹2 CONTRES

🔹12/20 au tir

🔹6/12 de loin

Et du leadership à ne plus quoi savoir en faire. Merci, immense @yabusele28 🐻 pic.twitter.com/opjqij2ltd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 2, 2025

Une performance qui fait d’autant plus de bien qu’elle survient après un début de compétition sans grandes envolées pour le numéro 7. Maladroit (25% au tir), qui peinait à faire sentir son impact dans les raquettes adverses, Guerschon a enfin marqué une rencontre de son empreinte, et qu’est-ce que nos Bleus en avaient besoin.

En plus de son énorme adresse et de sa domination, on retiendra également une dernière grosse défense en 1 contre 1 face à Jordan Loyd en feu depuis le début de la compétition, point d’exclamation sur un match plus complet qu’un concert de Taylor Swift, et pour une des plus grandes performances de l’histoire du basket français.

Troisième performance historique de @FRABasketball à l’EuroBasket pour @yabusele28 avec 36 points derrière les 39 d’Hervé Dubuisson et les 38 de Yann Bonato. Record de tirs réussis (12) à égalité avec Tony Parker

— Julien Guerineau (@jguerineau) September 2, 2025

Mention spéciale également à Elie Okobo, auteur d’un double-double à 14 points et 10 passes. Maintenant il faudra conclure tout ça jeudi face à l’Islande pour essayer de décrocher la première place du Groupe D.