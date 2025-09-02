EuroBasket 2025 : Élie Okobo, entre double-double et panier clutch !

Élie Okobo est le joueur de l’Équipe de France le plus régulier depuis le début de la compétition (mis à part sa première mi-temps contre la Slovénie), mais ce soir, face à la Slovénie, l’arrière de Monaco est encore montré d’un cran. 11 points, 10 passes décisives et le danger pour tuer le match !

Élie Okobo a souvent été critiqué pour ses performances en Équipe de France, mais jusqu’ici, l’ancien des Phoenix Suns réussit en 2025 sa campagne la plus aboutie. Un joli commencement face à la Belgique, une énorme seconde mi-temps contre la Slovènie, des meubles plus que sauvés dans la déroute israélienne et désormais, peut-être son meilleur match en Bleu.

Contre la Pologne, l’arrière a apporté du rythme lors de chacune de ses rentrées en jeu. Il a organisé l’attaque des siens tel un maestro et rapidement, les passes décisives se sont multipliées. 10 au total, record d’un Français à l’EuroBasket égalé et 11 points pour un joli double-double.

Double-double ce soir pour Élie Okobo avec 11 points et 10 passes décisives ! pic.twitter.com/JtahhXlQ2r

Énorme cerise sur le gâteau, ce shoot clutchissime pour clouer la rencontre et rafraîchir l’atmosphère dans tout Katowice !

Mais quelle CLIM 🥶🥶🥶🥶 pic.twitter.com/5SiNIq5l91

Théo Maledon est titulaire, Sylvain Francisco a montré pouvoir être une bien belle étincelle, mais le patron du back-court des Bleus en Pologne, c’est sans doute Élie Okobo.