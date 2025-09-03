FRANCE – POLOGNE (EUROBASKET 2025) : REPLAY DU LIVE

Vous voulez revivre cette belle victoire de la France contre la Pologne dans les conditions du direct ? C’est ici que ça se passe. Alex et Bastien ont commenté la rencontre et spoiler, le nom de Guerschon Yabusele a été mentionné.

Le plus beau match de l’Équipe de France cet été, c’était celui-là. Alors pourquoi pas le regarder d’une autre manière, une deuxième fois. La belle performance d’Élie Okobo, la gigantesque de Guerschon Yabusele et les commentaires de nos deux Hexperts, tout est disponible dans ces 2h24 de bonheur.