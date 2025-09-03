Comme tous les soirs, retour rapide sur ce qu’il fallait retenir d’une nouvelle journée à l’EuroBasket, entre réaction des Bleus et nouvelle défaite de l’Espagne. Une bien belle journée en somme.

Les résultats du jour

Grèce – Bosnie Herzégovine : 77-80

: 77-80 Belgique – Israël : 89-92

: 89-92 Islande – Slovénie : 79-87

: 79-87 Chypre – Géorgie : 61-93

: 61-93 Italie – Espagne : 67-63

– Espagne : 67-63 France – Pologne : 83-76

Dans le sillage de Guerschon Yabusele, auteur de son record de points en Equipe de France, les Bleus ont donc validé leur ticket pour les phases finales de cet EuroBasket, tout comme la Slovénie, la Pologne et Israël. Le sort de ce groupe D est donc déjà connu. En ce qui concerne nos meilleurs ennemis Espagnols, ils ont encore perdu, ce qui nous rend très tristes (c’est faux), et tout reste encore à faire pour eux dans ce groupe C. Sans Giannis, la Grèce n’a pas fait le poids face à la Bosnie de Jusuf Nurkic.

Le programme de demain