WNBA : mais qui peut stopper les Valkyries ?

Deux matchs pour cette nouvelle nuit de WNBA qui nous rapproche de plus en plus des Playoffs. En parlant de ça, les Valkyries sont en feu complet et s’assurent presque une qualification en post-season avec une victoire sur le Liberty, pendant qu’Indiana fait l’inverse. C’est l’heure du récap !

Les résultats de la nuit

La Baie peut commencer à préparer les festivités. Cette nuit, les Valkyries affrontaient une équipe de New York remaniée en l’absence de Sabrina Ionescu, et n’ont pas laissé passer l’occasion de l’emporter. Temi Fagbenle a regardé Natasha Cloud et Breanna Stewart droit dans les yeux avec ses 16 points à 7 sur 10 au tir, 5 rebonds et 2 passes.

Trois autres joueuses ont scoré 10 points ou plus dans cet effort collectif, dont notre Frenchie Janelle Salaün (10 points). Iliana Rupert (2 points) et Carla Leite (6 points) se sont elles montrées plus discrètes, bien que cette dernière nous ai offert une action de pure magicienne.

see this is actually wild pic.twitter.com/NJ7kwugVXC

— Golden State Valkyries (@valkyries) September 3, 2025

Plus que quatre matchs pour ces Valkyries qui, avec cette nouvelle victoire (la septième sur les 10 derniers matchs), se rapprochent de plus en plus d’un ticket pour les Playoffs. Los Angeles reste à portée derrière mais est légèrement distancée.

GS jouera un match facile (sur le papier) contre Dallas demain et devra également s’imposer contre les concurrents directs de Seattle quelques jours plus tard, mais plus le temps passe, plus on croit à la qualification de nos trois Frenchies Valkyries. Le tout pour une saison inaugurale, pure dinguerie !

Paradoxalement, et malgré sa défaite, c’est bien le Liberty qui composte son billet pour la post-season cette nuit grâce à la défaite du Fever, un billet au goût amer pour les championnes en titre, qui ont vécu une saison en dents de scie après un début en pétard (9 victoires sur les 10 premiers matchs).

🚨 THE LIBERTY ARE PLAYOFFS BOUND 🚨

With tonight’s loss by the Indiana Fever, the @nyliberty have clinched a spot in the 2025 WNBA Playoffs presented by @Google!#WelcometotheW pic.twitter.com/NqPaVmjVjG

— WNBA (@WNBA) September 3, 2025

Dans l’autre match de la soirée, Indiana s’est donc incliné face au Mercury malgré 29 pions de Kelsey Mitchell. La candidate MVP Alyssa Thomas a elle frôlé un nouveau triple-double avec 23 points, 9 rebonds et 9 passes, ça aussi c’est une course plus qu’intéressante.

Le Fever reste donc dans un mouchoir de poche avec Seattle et Los Angeles pour savoir qui disputera ces Playoffs WNBA 2025. Quand on parle du loup, les Sparks jouent gros cette nuit face à Atlanta deuxième meilleure équipe de la Ligue. Un match à surveiller de très près, pendant que l’on espère une nouvelle masterclass de Leïla Lacan face à Chicago, qu’elle est palpitante cette fin de saison WNBA !