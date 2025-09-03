La NBA paraissait bien loin au milieu de l’actualité de l’EuroBasket ces derniers jours. Mais P.J. Washington est venu nous mettre un petit rappel en prolongeant son contrat du côté des Dallas Mavericks pour 90 millions de dollars sur 4 ans.

Le secteur intérieur des Dallas Mavericks est un des meilleurs de NBA ! Anthony Davis, Cooper Flagg, Dereck Lively IV et Daniel Gafford étaient déjà bien inscrits dans la rotation des Texans la saison prochaine et cette fois c’est P.J. Washington qui a prolongé son contrat.

Shams Charania a annoncé l’information sur son compte X. L’ancien des Charlotte Hornets a signé pour 90 millions de dollars sur 4 ans.

Dallas Mavericks forward PJ Washington has agreed to a four-year, $90 million contract extension with the franchise, agent Kevin Bradbury of LIFT Sports Management told ESPN. Washington secures a new deal that keeps him in Dallas through 2029-30. pic.twitter.com/v28jVbtMs9

Avec ses belles qualités de shoot, son profil tranche avec les autres grands de Dallas et P.J. risque bien de passer plus de minutes que les saisons précédentes au poste 3. Son adaptation à ce nouveau rôle pourrait être un élément majeur de la future réussite ou non de l’effectif construit par Nico Harrison.

