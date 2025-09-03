EuroBasket 2025 : le classement officiel du Groupe A

Le compte est bon. Après les six journées de compétition dans le Groupe A de l’EuroBasket, c’est la Turquie qui a terminé en tête devant la Serbie. La Lettonie et le Portugal sont également qualifiés pour les huitièmes de finale.

Le classement officiel :

Source image : FIBA

La Turquie a impressionné lors de cette phase de poules. Cinq matchs, cinq victoires, souvent confortables et un statut d’outsider considérablement renforcé. Alperen Sengun a été insaisissable et cette première place leur ouvre grand le tableau.

La Serbie n’a cédé que face à la Turquie et fera également figure de grand favori lors de son huitième de finale.

La Lettonie et le Portugal ont, eux, réalisé cinq prestations plus timorées et avancent avec moins de certitudes. C’est tout de même un exploit pour Neemias Queta et ses coéquipiers d’atteindre le Top 16 européen.

L’Estonie et la très décevante République tchèque sont eux éliminés.

Les 1/8e de finale des équipes du Groupe A :

Lettonie – Lituanie

– Lituanie Turquie – Suède

– Suède Serbie – Finlande

– Finlande Portugal – Allemagne

Tous les matchs se dérouleront ce samedi 6 septembre (horaires à définir).