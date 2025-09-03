EuroBasket 2025 : le classement officiel du Groupe B

Le compte est bon. Après les six journées de compétition dans le Groupe B de l’EuroBasket, c’est l’Allemagne qui a terminé en tête d’un trio compétitif, devant la Lituanie et la Finlande. La Suède a décroché in-extremis la dernière place qualificative.

Le classement officiel :

Source image : FIBA

L’Allemagne impressionne. Dans leur groupe, les champions du monde en titre ont dominé avec cinq victoires en autant de matchs et souvent une belle marge de manœuvre sur ses adversaires. Le duo Dennis Schroder – Franz Wagner s’est imposé comme l’un des plus dangereux de la compétition.

Derrière, la Lituanie et la Finlande ont montré un beau visage, mais ce sont les premiers cités qui finissent à la deuxième place derrière un très bon Jonas Valanciunas. Lauri Markkanen a également été énorme, mais ce n’était pas suffisant pour terminer encore plus haut.

La Suède a profité aujourd’hui du gros raté du Monténégro face à la Grande-Bretagne pour ravir la quatrième place et se qualifier dans le Top 16 européen, alors que le pays n’avait pas participé à l’EuroBasket depuis 2013 !

Les 1/8e de finale des équipes du Groupe B :

Lituanie – Lettonie

– Lettonie Suède – Turquie

– Turquie Finlande – Serbie

– Serbie Allemagne – Portugal

Tous les matchs se dérouleront ce samedi 6 septembre (horaires à définir).