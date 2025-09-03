EuroBasket 2025 : quatre 1/8e de finale sont déjà connus !

Les Groupes A et B sont scellés, ce qui veux dire, grâce aux règles de cet EuroBasket 2025, que quatre huitièmes de finale sont déjà officiels (prévus ce samedi, horaires à définir). Le duel le plus serré, sur le papier, est une bataille de pays baltes entre la Lettonie et la Lituanie.

Lettonie – Lituanie

Le duel balte. Jonas Valanciunas contre Kristaps Porzingis. Deux équipes qui n’ont pas montré leur meilleur visage lors de la phase de poules, mais pour qui un quart de finale d’EuroBasket serait déjà un très beau résultat. Un match équilibré sur le papier, qui peut sauver la compétition des deux équipes. Les huitièmes commenceront très, très fort !

Turquie – Suède

La Suède s’est qualifiée pour la phase finale de son premier EuroBasket depuis 2013. Une belle réussite plus ou moins “offerte” par le Monténégro et sa défaite contre la Grande-Bretagne. Mais, face à la Turquie, l’obstacle parait trop haut sur le papier. Pelle Larsson et ses coéquipiers donneront tout ce qu’ils ont pour faire douter la bande d’Alperen Sengun.

Serbie – Finlande

Lauri Markkanen n’est pas récompensé. Malgré une phase de poules absolument géniale, il n’a pas réussi à offrir à son pays mieux qu’une troisième place. La conséquence, c’est un duel en huitièmes de finale face à la redoutable Serbie. Le duel dans la raquette face à Nikola Jokic sera passionnant, mais tout autre résultat qu’une défaite de Lauri et les siens serait un véritable exploit.

Portugal – Allemagne

En football, c’est une affiche habituelle dans les plus hautes sphères des compétitions européennes, mais pas en basket-ball. Neemias Queta et ses coéquipiers ont déjà réussi leur tournoi en accédant au Top 16 continental, mais face aux champions du monde en titre, la note pourrait perte très, très salée.