LeBron James a enflammé les réseaux sociaux lundi soir en nous donnant rendez-vous ce mardi à 18h, pour « The Second Decision ». Le King va-t-il annoncer au monde sa future retraite ?

La décision de toutes les décisions. 7 octobre, 18h. #TheSecondDecision

Avec ces quelques mots et en l’espace de dix petites secondes, LeBron James a capté l’attention de toute la planète basket, et même du monde sportif.

Oh le gros teasing de LeBron !

« THE SECOND DECISION », ce mardi à 18h.

L’annonce tant attendue ? 👀👀 pic.twitter.com/7GIKWlJYln

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 6, 2025

La référence est claire : il y a quinze ans, LeBron choquait le monde entier en décidant de quitter Cleveland pour former un monstre à trois têtes – les Heatles – à Miami, dans une émission télévisée appelée « The Decision ». Il était assis sur une chaise en face du journaliste Jim Gray, avec un panier en arrière plan, et une chemise à petits carreaux qui est depuis entrée dans l’histoire.

Avec « The Decision II », sommes-nous sur le point de vivre un nouveau tremblement de terre ?

Difficile évidemment de ne pas penser à l’annonce officielle de sa retraite. À l’heure de ces lignes, on ne sait pas combien de saisons le King compte encore jouer en NBA, on sait juste qu’il sera sur les parquets pour la campagne à venir. La saison 2025-26 – qui sera la 23e de LeBron en NBA – pourrait bien être sa dernière. Si cela se confirme, on aura droit à une énorme tournée d’adieu qui s’achèvera le 12 avril prochain lors d’un match entre les Lakers et le Jazz à Los Angeles.

Le prix des billets sur @TickPick explose pour le dernier match des Lakers cette saison !

454 dollars minimum, quelques minutes après le tweet de LeBron. Dinguerie 🤑🤑 https://t.co/3ymGkf8hEE pic.twitter.com/vvbj9MqH9R

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 6, 2025

Certains pensent néanmoins que ce teasing n’est qu’un coup marketing. Ce mardi 7 octobre, c’est « Prime Day », et LeBron a déjà tourné des pubs pour Amazon en teasant sur une potentielle annonce de retraite. La différence, c’est que précédemment, il y ajoutait le #ad (#pub), ce qui n’est pas le cas ici.

Alors, que va annoncer LeBron ce mardi ? La retraite ? Une collaboration marketing ? Un poste de premier ministre ? Si vous voulez notre avis, le King n’aurait pas fait un tel clin d’œil à The Decision – moment charnière de sa carrière – pour annoncer autre chose que sa retraite.

Réponse ce soir à 18h.

LeBron annonce quoi demain selon vous ?

Y’a quelqu’un qui voit l’avenir parmi vous c’est sûr.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 6, 2025