Hier soir la NBA nous offrait une demi-douzaine de matchs de pré-saison, histoire de monter encore un peu plus en température à deux semaines du début de la saison régulière.

Les résultats de la nuit

Raptors – Nuggets : à venir

Heat – Bucks : 93-103

: 93-103 Rockets – Hawks : 122-113

– Hawks : 122-113 Grizzlies – Pistons : 112-128

: 112-128 Mavericks – Thunder : 106-89

– Thunder : 106-89 Spurs – Guangzhou : 118-88

Six matchs avaient lieu cette nuit, et quelques cracks ont fait leurs premiers pas « officiels » cette saison. On pense notamment aux débuts de Myles Turner avec les Bucks, alors que le duo Kyle Kuzma / Thanasis Antetokounmpo a été fidèle à lui-même : claqué au sol, et que les Bucks se sont imposés face au Heat d’un tandem Norman Powell / Kel’El Ware inspiré. A Houston pas encore de Kevin Durant, qui a autre chose à foutre que de jouer ce genre de match, mais la jeunesse des Rockets (19 points pour Sengun) a eu raison des Hawks d’un Zaccharie Risacher qui a scoré 9 points pour son premier match de la saison.

A Memphis les Pistons se sont imposés face aux Grizzlies grâce à un Cade Cunningham facile, alors que pour les Oursons Ty Jerome prend ses marques. Du côté de chez ce zinzin de Nico Harrison on a pu assister aux débuts de Cooper Flagg, intéressants (10 points, 6 rebonds, 3 passes et 1 contre), alors qu’en face Ousmane Dieng s’est encore fait plaisir avec 12 points, 7 rebonds, 6 passes et 2 steals malgré quelques saucisses envoyées. Toujours chez les Français et on termine par le plus grand et le plus beau, Victor Wembanyama a fait son grand retour face à l’équipe chinois de Guangzhou et ses anciens NBAers (Frank Kaminsky, Victor Oladipo, Tim Frazier, Justin Holiday) et ses 9 points, 10 rebonds, 7 passes et 3 contres furent accompagnés de quelques highlights d’Alien, notamment défensifs.

Ça promet, au moins autant que les futures dingueries de Nikola Jokic, qui a lui aussi régalé face aux Raptors avec 17 points, 6 rebonds et 5 passes à 100% au tir, parfait au shoot comme Christian Braun d’ailleurs (19 points à 8/8 dont 3/3 du bunker). Allez, quelques images mignonnes, et ce soir avec Cavs – Bulls et Wolves – Pacers, deux matchs et quatre Français, miam-miam !

Le premier panier de Myles Turner avec les Bucks. C’est Myles Turner ou Tim Duncan le type ?

Myles Turner calls glass for his first basket as a Buck!

Milwaukee opening its 2025 NBA Preseason slate in Miami on NBA League Pass. pic.twitter.com/qDwkTy6nQL

— NBA (@NBA) October 6, 2025



Le premier panier de Kristaps Porzingis avec les Hawks. C’est Kristaps Porzingis ou Myles Turner le type ?

Porziņģis’ 1st points as a Hawk… and Atlanta’s 1st points this preseason 🦄 pic.twitter.com/HOodp4mwJW

— NBA (@NBA) October 7, 2025



Victor Wembanyama dans ses œuvres, déjà dans l’abus.

WEMBY, ARE YOU SERIOUS ⁉️

He barely left the ground on this block…

Spurs in action on NBA League Pass now! pic.twitter.com/B1dd0ii5pJ

— NBA (@NBA) October 7, 2025

Un donné pour un rendu :

Bam and KPJ exchange WILD blocks 🤯 pic.twitter.com/sgK9NY3zfk

— NBA (@NBA) October 7, 2025



Cooper Flagg en défense, Anthony Davis en attaque, et Nico Harrison qui doit avoir des envies de trade.

Cooper Flagg block… AD alley-oop 😤

Dallas’ front court is making a mark early against the defending champs on NBA TV! pic.twitter.com/dzAB7wddal

— NBA (@NBA) October 7, 2025



Pas du tout pénible le type :

ANOTHER ridiculous Wemby block 🤯 https://t.co/nbCOY3RS7r pic.twitter.com/f0BYSks33v

— NBA (@NBA) October 7, 2025



Les premiers points en « NBA » de Cooper Flagg !

Cooper Flagg has arrived 🍿

Back-to-back buckets for the No. 1 pick’s first career preseason points! pic.twitter.com/BLGGUttqX7

— NBA (@NBA) October 7, 2025



Ça y est, lui aussi il commence :

WHAT A PASS FROM JOKIĆ 🃏

Ooh’s & aah’s from the Vancouver crowd! pic.twitter.com/Frv84ANZ2M

— NBA (@NBA) October 7, 2025