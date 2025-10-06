Tony Parker Senior, père de Tony Parker, est décédé à l’âge de 70 ans

Dans un communiqué à l’AFP, Tony Parker a annoncé que son père, Tony Parker Senior, était décédé « brutalement » à l’âge de 70 ans. Figure centrale dans la vie de ses fils, qui lui ont rendu un vibrant hommage dans l’annonce, Tony Parker Senior a également été de son vivant une personnalité appréciée de tous dans le milieu de la balle orange tricolore.

Tony Parker Senior, un nom synonyme de respect, de bienveillance et d’élégance. Dans un communiqué transmis à l’AFP, son fils Tony Parker a annoncé le décès de son père, un décès décrit par les mots de TP comme « brutal » et « inattendu ».

Père du plus grand basketteur français de tous les temps, mais également joueur en son temps, ayant pratiqué le basket au niveau professionnel en France (Denain, Dieppe, Rouen), Tony Parker Sr. a toujours fait l’unanimité dans les clubs et les milieux qu’il a fréquenté. Le basket ne l’a jamais quitté, puisqu’il se rendait régulièrement aux matchs de l’ASVEL, qu’il s’agisse des filles comme des garçons.

D’abord membre de l’équipe de Loyola Chicago en NCAA (où il a été élu membre de l’équipe du XXe siècle), il a ensuite choisi l’Europe pour jouer au basket. D’abord aux Pays-Bas et en Belgique, puis en France. En parallèle de son amour pour le basket, il a aussi été un mentor pour ses fils, qui ont tous été basketteurs à leur tour. Tony Parker décrit dans le communiqué un départ qui va laisser « un vide immense », tout en rappelant à quel point son papa a été important dans sa vie et celle de ses frères.

La rédaction de TrashTalk présente ses condoléances à Tony, Pierre, T.J. Parker ainsi qu’à l’ensemble des proches de Tony Parker Sr.