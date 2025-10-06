Ja Morant blessé à la cheville, début de saison menacé ?

La saison NBA n’a pas encore commencé mais malheureusement, on a déjà droit à des blessures. Notamment à Memphis. Ja Morant a en effet été victime d’une entorse à la cheville et pourrait manquer le début de saison.

C’est un triste refrain au pays d’Elvis.

Alors que Memphis va déjà devoir faire sans Jaren Jackson Jr., Brandon Clarke et Zach Edey en début de saison, c’est désormais Ja Morant qui rejoint l’infirmerie. Touché à la cheville, le meneur star est considéré en « week-to-week » si l’on en croit l’insider Damichael Cole (Memphis Commercial Appeal). Traduction : il pourrait manquer plusieurs semaines, et donc la reprise le 22 octobre.

PUTAIN MAIS C’EST PAS VRAI https://t.co/YtBrXluqSB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 6, 2025

Limité à seulement 50 matchs l’an passé, Ja Morant n’est pas étranger aux blessures et malheureusement ça ne s’arrange pas. Son objectif de jouer les 82 rencontres cette saison semble déjà à oublier. Triste à dire, alors que la campagne 2025-26 n’a même pas encore commencé.

Si l’absence de Morant en début de saison se confirme, les Grizzlies pourraient prendre un gros retard dans la terrible Conférence Ouest. Attention à ne pas revivre le scénario de la saison 2023-24, quand Memphis – décimé par les bobos – avait fini avec seulement 27 victoires…