Golden State Warriors, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation des Golden State Warriors.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Le bilan 2024-25 des Golden State Warriors

Un début de saison canon, avec 12 victoires et 3 défaites après un mois et demi de compétition. Les ennuis ensuite, un Stephen Curry bien trop esseulé sur le plan du talent offensif. Au bord de la rupture au classement, les Warriors parviennent à récupérer Jimmy Butler, en conflit avec le Heat. Une arrivée salvatrice qui donne un élan nouveau au groupe.

Le vrai changement survient à compter de l’arrivée de Butler dans la Baie. Sur les deux derniers mois de saison régulière, les Warriors sont au sommet dans quasiment tous les rankings collectifs de la ligue. Un retournement de situation remarquable qui permet aux Dubs d’accrocher une place dans le bon wagon, celui qui va se disputer âprement une place en Playoffs.

Hélas, le jeu des confrontations directes et des bilans de matchs entre franchises ne permet pas à GS de s’attribuer une place dans le top 6, synonyme de qualification directe pour les Playoffs. Il faudra passer par le Play-in, étape toujours dangereuse qui ne laisse pas trop le droit à l’erreur. Formalité pour les Warriors, qui s’offrent les Grizzlies.

Au premier tour, les hommes de Steve Kerr doivent se déplacer chez les Rockets, équipe classée 2e en régulière mais loin d’avoir l’expérience de Golden State. La série est d’abord à sens unique, puis plus compliquée pour les Warriors qui mènent 3-1 avant de devoir jouer un match éliminatoire à 3-3. Victoire acquise, à l’expérience et au talent de ses joueurs extérieurs, notamment.

En demi-finale de conférence, les Wolves offrent sur le papier une opposition bien plus ennuyeuse pour GS. Des grands intérieurs, et un Anthony Edwards capable de gagner des matchs quasiment en solo. Après un premier match remporté très facilement face à des Loups à côté de leurs pompes, Stephen Curry se blesse à l’ischio. Le groupe est détruit mentalement, et sort en 4 matchs.

Le marché de l’été

Ils partent : Kevin Knox

Ils restent : Jonathan Kuminga, Pat Spencer

Ils arrivent : Al Horford, De’Anthony Melton, Seth Curry, Will Richard (rookie), Chance McMillan (rookie)

On a beaucoup ronflé du côté de San Francisco cet été. Le dossier Jonathan Kuminga, qui a énormément trainé et que le front office voulait absolument régler avant de passer à la suite, a pris une plombe à trouver une solution viable. Ce qui a donné une intersaison quasiment morte du point de vue des transferts. La solution s’est trouvée fin septembre, avec une prolongation pour Kuminga et le recrutement dans la foulée d’Al Horford, de Seth Curry et de De’Anthony Melton.

Les rookies n’auront que peu de cartes à jouer cette saison – sur le papier – mais les Warriors ont un bon sens du développement des jeunes. Pourquoi pas une belle surprise dans l’évolution de Will Richard ou Chance McMillan ?

L’effectif 2025-26 des Warriors

Meneurs : Stephen Curry , De’Anthony Melton, Seth Curry

, De’Anthony Melton, Seth Curry Arrières : Brandin Podziemski , Buddy Hield, Gary Payton II, Pat Spencer

, Buddy Hield, Gary Payton II, Pat Spencer Ailiers : Jimmy Butler , Moses Moody, Gui Santos, Will Richard

, Moses Moody, Gui Santos, Will Richard Ailiers-forts : Draymond Green , Jonathan Kuminga, Jackson Rowe, Alex Toohey

, Jonathan Kuminga, Jackson Rowe, Alex Toohey Pivots : Al Horford, Quinten Post, Trayce Jackson-Davis, Marques Bolden

En gras les titulaires pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

TTFL : les joueurs des Warriors à suivre

Stephen Curry, Jimmy Butler, parfois Buddy Hield.

Les trois pointes de l’attaque des Warriors. Ça peut scorer très très haut, et au pire des cas, pondre un score entre le bon et l’acceptable. Steph et Jimmy, c’est du solide et donc un spot plutôt premium. Buddy Hield, ça sent déjà plus la dèche en termes de dispo dans votre deck, et c’est plutôt à préférer contre des équipes de moindre calibre.

Qu’attendre des Warriors cette saison ?

Poursuivre sur l’élan de la dernière fin de saison régulière. Sans parler d’une saison à 60 victoires, on attend de quoi assurer le top 6 et se qualifier pour les Playoffs. On veut également une saison sans trop de pépins physiques des uns et des autres. Oui, le coeur de l’équipe n’est plus dans son âge d’or physique. Une bonne santé, c’est une santé qui se ménage. Et qui sait donc se reposer de temps en temps.

Dans un Ouest toujours plus tranchant, la gestion des organismes est un point clé. Arriver en avril en forme, pour être en condition de gagner. La grosse question est celle de réussir à survivre dans une bataille compliquée. Mavericks, Rockets, Thunder, Nuggets, Lakers, Clippers, Wolves, et donc Warriors. Sur le papier, et sans faire offense aux Grizzlies, on a 8 équipes qui peuvent réussir un vrai parcours en Playoffs. Et il n’y a que six places directes pour y accéder.

On part donc sur une saison où l’erreur n’est pas permise, et absolument interdite contre les équipes de la division Pacifique, notamment celles de Los Angeles. Les Warriors se sont mordus les doigts l’an passé sur les tiebreakers, impossible de tomber dans le même piège. Peut-être qu’un ajustement à l’hiver sera nécessaire, probablement dans la raquette pour donner de l’air à Al Horford.

En attendant, on prend le pari de voir le verre à moitié plein. Golden State sait défendre, sait attaquer. Le repos sera la clé, et on se repose en s’épargnant des matchs traquenards aux fins épuisantes pour le mental et le corps. Dans ces cas là, et sans avarie majeure chez les cadres, les Dubs se feront respecter dans une conférence qui aime l’odeur du sang.

Le pronostic du rédacteur : 49 victoires – 33 défaites

