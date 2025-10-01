Fin du plus gros feuilleton de l’été en NBA. Après d’innombrables rumeurs et autres déclarations, Jonathan Kuminga ne quitte pas son premier amour. L’ailier reste aux Golden State Warriors pour la modique somme de 48,5 millions de dollars sur 2 ans !

La relation entre Jonathan Kuminga et les Golden State Warriors pourrait être le sujet d’un épisode des feux de l’amour. Tous les six mois, des déclaration d’un camp ou de l’autre semblent annoncer une fin imminente de la collaboration. Mais pour le moment, l’ailier n’arrive pas à se défaire de la Baie d’Oakland.

Cet été encore, après des négociations interminables, JoKu a prolongé son aventure à San Francisco. Shams Charania annonce un contrat de deux ans et 48,5 millions de dollars. La deuxième année est une Team Option qui, selon les termes du journaliste, « peut-être rompue l’été prochain ».

Breaking: Ending a summer-long stalemate, Jonathan Kuminga has agreed to a two-year, $48.5 million contract to return to the Golden State Warriors, agent Aaron Turner told ESPN. The deal has a team option designed for the contract to be ripped up and renegotiated next summer. pic.twitter.com/Xnklx7O0DD

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 30, 2025

Toujours selon l’Insider d’ESPN, les Warriors ont augmenté leur offre de 8 millions de dollars, ce qui a fini par convaincre Kuminga. Ce dernier souhaitait, à la base, toucher 30 patates par an et a décidé d’accepter ce contrat court plutôt que 75 millions de billets verts sur 3 ans afin de garder un « meilleur contrôle de son avenir proche. » Il y a donc fort à parier qu’une nouvelle grosse discussion aura lieu dans les 24 prochains mois.

Jonathan Kuminga a connu une saison 2024-25 en dent de scie avec 15,3 points, 4,6 rebonds et 45% de moyenne au tir. Mais en Playoffs, il a certainement été le meilleur joueur de son équipe ne s’appelant pas Stephen Curry. Désormais, il doit aller chercher de la régularité pour faciliter ses prochaines négociations contractuelles, car le talent, tout le monde sait qu’il l’a.

Source texte : Shams Charania