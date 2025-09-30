Absent du Media Day des Bucks hier pour cause de COVID, Giannis Antetokounmpo a tout de même réussi à passer un message : gagner est la seule chose qui l’importe vraiment. Reste à voir si c’est à Milwaukee ou ailleurs.

Alors que certains pensaient que l’été 2025 serait celui où Giannis demande officiellement son transfert, les rumeurs autour du Greek Freak se sont largement calmées depuis la nouvelle élimination des Bucks au premier tour des Playoffs. Mais ce n’est pas pour autant que la pression est retombée à Milwaukee.

Dans un papier de Jamal Collier d’ESPN, Antetokounmpo a en effet annoncé que son objectif – gagner un nouveau titre – n’avait pas changé.

« Je veux faire partie d’une équipe qui me donne une chance de remporter le titre » a déclaré Giannis. « Je pense que c’est rendre un mauvais service au basket, au jeu tout simplement, que de ne pas vouloir être compétitif à un haut niveau, et de se contenter d’une fin de saison en avril. […] Je veux affronter les meilleurs, et gagner un autre titre. »

L’objectif du Freak est clair. Son avenir, lui, l’est un peu moins.

On ne va pas se mentir, les Bucks ne semblent pas à l’heure actuelle en position pour vraiment jouer la bagouze. Certes ils ont Giannis, certes ils ont recruté Myles Turner, certes ils évoluent dans une Conférence Est éclatée, mais difficile de placer Milwaukee parmi les contenders sérieux au vu de l’effectif actuel.

D’où la question suivante : le temps passé par le Freak chez les Bucks est-il compté ?

Si Antetokoumpo a réitéré son attachement à Milwaukee tout en ajoutant qu’il croyait dans le potentiel de son équipe, il se laisse aussi la porte ouverte pour évaluer d’autres options si les Bucks n’avancent pas dans leur projet. Pour rappel, depuis le titre remporté en 2021, la franchise du Freak n’a gagné qu’une seule série de Playoffs, et reste sur trois éliminations consécutives au premier tour. Ça pique forcément un peu pour un compétiteur comme Giannis.

Au final, la saison à venir pourrait servir de révélateur sur l’avenir du Greek Freak. Il est encore sous contrat pour au moins deux ans mais Milwaukee doit montrer tout de suite le visage d’une équipe très compétitive pour ne pas relancer les rumeurs. C’est pas gagné…

