Luka Doncic a perdu 10 kilos cet été : « Je suis bien mieux physiquement »

Au vu des photos ayant circulé tout l’été, il ne faisait aucun doute que Luka Doncic avait perdu du poids. La mesure officielle est arrivée et le Slovène ne pèse « plus que » 110 kilos, contre 120 l’année dernière. C’est les articulations qui vont être contentes.

Un des « feuilletons » de l’été est terminé. Après d’innombrables photos, des mesures officieuses, parfois à l’oeil, et des analyses de ses performances à l’EuroBasket, ça y est, le poids officiel de Luka Doncic est connu. La star des Los Angeles Lakers a débarqué au Media Day avec 110 kilos sur la toise, soit 10 de moins que la saison dernière.

Le poids officiel de Luka Doncic :

110 kilos.

Il était monté jusqu’à 120 kilos par le passé. pic.twitter.com/HJMp1FVm91

Lors du transfert choc de l’année passée, Nico Harrison, son ancien General Manager avait critiqué l’hygiène de vie du génie de Ljubljana. Des remarques qui ont visiblement porté leurs fruits puisque ce dernier en a vraisemblablement mangé cet été. Un régime en forme de message : Luka Doncic veut terroriser la NBA cette saison.

Au micro, le meneur de jeu s’est exprimé sur ce changement physique :

« Je pense que je suis bien mieux que l’année passée physiquement et mentalement. «

L’ancien des Dallas Mavericks a été très bon cet été avec la Slovénie et parvenait déjà à dominer en NBA avec ses 10 kilos de plus alors les fans des Los Angeles Lakers ont de bonnes raisons de croire à une future saison folle du cauchemar des arbitres.