L’oeil rouge, Anthony Davis s’est présenté au Media Day des Dallas Mavericks et a fait une révélation stylistique pour le reste de sa carrière. L’intérieur devra porter des lunettes de protection après avoir subi une opération de la rétine en juillet.

Quel est le comble pour un sportif essentiellement connu pour son mono-sourcil ? Ne plus pouvoir l’apercevoir et être contraint de porter des lunettes de protection pour le reste de sa carrière. Anthony Davis en fera l’amère expérience puisqu’après une opération de la rétine, ses médecins lui ont demandé de ressembler un petit peu plus à Kareem Abdul-Jabbar.

Oh l’oeil d’Anthony Davis le bad trip…

Apparemment son docteur lui a indiqué qu’il devra porter des lunettes de protection pour le reste de sa carrière 😳 pic.twitter.com/AZIUjRXfj0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 29, 2025

En avril dernier, une collision malheureuse avec son coéquipier Daniel Gafford avait causé cette blessure ainsi que la fin de sa saison.

Certaines légendes comme le roi du Skyhook ou encore Horace Grant n’ont jamais été gêné par le port des lunettes, mais d’autres, comme Tony Parker ont été considérablement diminués. Pour Anthony Davis, ce ne sera pas temporaire et si cela pourra peut-être l’affecter un peu en début de saison, nul ne doute qu’il reviendra rapidement à son meilleur niveau. Son trio avec Cooper Flagg et Kyrie Irving – à son retour – sera très attendu cette saison.