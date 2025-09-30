Le 30 sept. 2025 à 14:02 par David Carroz

Votre science de la NBA est-elle vraiment au niveau ? Hexperts et Hexpertes, l’heure de vérité a sonné : saurez-vous prédire la saison NBA 2025-26 en répondant à 10 grandes questions ? Parler c’est bien, pronostiquer c’est mieux : place au Grand Jeu des Hexperts, 100% gratuit et ouvert à tou·te·s !

Vous connaissez bien la formule désormais :

10 questions.

10 réponses.

1 formulaire pour viser le trône officieux du roi des Hexperts NBA en France… et ailleurs.

“Hexpert” avec un grand H, vous connaissez la maison : on se chambre gentiment, on bosse ses dossiers NBA (hier comme aujourd’hui), mais à la fin on reste tous à la même enseigne… jusqu’au verdict.

Pour vous départager, rien ne vaut un bon défi commun. C’est exactement la raison pour laquelle, en 2022, nous avons lancé le Grand Jeu des Hexperts.

Le principe en quelques mots ? 10 questions ici, 10 choix à trancher, et un formulaire scellé que l’on ressortira en mai 2026.

L’objectif ? Signer un 10/10 et gagner l’admiration de toute la communauté basket — nez fin, analyse, et statut de président·e du syndicat des Hexperts à la clé.

# QUELLES SONT LES RÈGLES ?

Le Grand Jeu des Hexperts est un jeu-concours free où vous pronostiquez la saison NBA 2025-26 via 10 questions majeures.

Sur chaque question, vous pouvez :

sélectionner un nom parmi ceux proposés dans le bandeau défilant,

ou cliquer sur “AUTRE” pour saisir un joueur non listé (uniquement s’il n’apparaît pas).

Votre mission est limpide : répondre aux 10 questions, valider, puis attendre le verdict de la saison NBA pour voir à quel point vous aviez visé juste.

# QUAND PUIS-JE REMPLIR MON FORMULAIRE ?

Ouverture du Grand Jeu des Hexperts : mercredi 1er octobre 2025 à 9h00.

Fermeture du Grand Jeu des Hexperts : mardi 21 octobre 2025 à 23h59.

# OÙ RETROUVER MON FORMULAIRE ?

Si votre formulaire est correctement rempli et validé :

Une copie vous est envoyée à l’adresse e-mail indiquée.

Vous pouvez le télécharger depuis la page de confirmation.

Vous pouvez (devez) le partager directement sur X (Twitter) et Facebook grâce aux boutons dédiés.

Vous pouvez aussi partager vos pronostics sur Instagram après les avoir téléchargés (en nous identifiant, évidemment).

Pensez à vérifier vos spams.

# QU’Y A-T-IL À GAGNER ?

D’abord, le respect éternel de la planète basket — parce que sortir un 10/10 des mois à l’avance, c’est mythique. (L’an dernier, c’est un 7/10 qui a raflé la mise, un 8/10 en 2023-24 !)

Et surtout, un bonus qui fait très plaisir : 300€ de bon d’achat à dépenser sur le NBA Store, grâce à ParionsSport en Ligne.

Au NBA Store, vous trouverez notamment :

Des maillots officiels de joueurs actuels

Des maillots old-school de légendes

Des casquettes et accessoires

Des chaussures et des ballons officiels

… et bien plus encore

# COMMENT DÉPARTAGE-T-ON LES PARTICIPANT·E·S ?

À la fin de la saison régulière 2025-26 et une fois les trophées officiels annoncés, nous rouvrons la boîte à formulaires.

Étape 1 : compter le nombre de bonnes réponses sur les 10 questions.

Étape 2 : en cas d’égalité (ex. plusieurs 8/10), on applique des tie-breakers, dans l’ordre ci-dessous, jusqu’à désigner un·e seul·e vainqueur·e :

MVP

Meilleur scoreur NBA

Équipe n°1 de la Conférence Est

Équipe n°1 de la Conférence Ouest

Rookie de l’Année

Meilleur passeur NBA

Meilleur rebondeur NBA

Défenseur de l’Année

Équipe n°15 de la Conférence Est

Équipe n°15 de la Conférence Ouest

Si, après tout ça, plusieurs formulaires demeurent encore indissociables, un tirage au sort désignera le/la grand·e gagnant·e 2025-26.

# QUAND SERA ANNONCÉ LE/LA VAINQUEUR·E ?

La saison régulière se termine le 12 avril 2026. Avec le début des Playoffs dans la foulée, l’annonce progressive des trophées (MVP, Rookie de l’année, etc.) jusqu’au début du mois de mai et le tri de milliers de formulaires, l’annonce du vainqueur interviendra courant mai 2026.

À titre d’exemple, lors de l’édition 2024-25, la NBA avait pris son temps : il a fallu attendre la fin de la demi-finale de conférence Ouest Nuggets-Thunder pour entériner le MVP de saison régulière de Shai Gilgeous-Alexander, dans la deuxième moitié de mai. Les dates peuvent donc légèrement glisser selon le calendrier officiel.