Cartes NBA : qu’est-ce qu’un break ?

Il y a mille et une façons de collectionner les cartes NBA : par joueur, par équipe, par numéro de maillot ou par décennie, entre tant d’autres. Et plus une collection se garnit, plus la chasse devient complexe et coûteuse. Le break se présente alors comme solution intéressante pour compléter sa PC sans se mettre à dos son banquier. On en parle avec Rameulito, breaker sur Whatnot, plateforme de live shopping qui propose une belle offre de cartes de sport en vente à l’unité ou en break.

Qu’est-ce qu’un break ?

First thing first, c’est quoi un break et quel est son intérêt pour les collectionneurs ? Dans le monde du Hobby, un break désigne le fait d’ouvrir des boites de cartes dans des packs. Ce qui fait le charme de l’ouverture de box, c’est que personne ne sait ce qu’il y a dedans. Il existe souvent des quotas de cartes rares ou autographiées garantis par les distributeurs ou des checklists qui répertorient toutes les cartes possiblement présentes dans une boîte, mais ça s’arrête là. Au moment d’ouvrir (ou breaker pour les amis de la langue de Shakespeare), il ne reste que toi et ta chance.

Le break a aussi un sens beaucoup plus communautaire puisqu’il désigne également le fait d’ouvrir des boîtes à plusieurs, avec des règles de partage préalablement établies. Il existe plein d’endroits où y participer : groupes Facebook, chaînes YouTube, associations et évidemment les plateformes de live shopping.

Collectionneur dans l’âme, Rameulito a décidé d’en faire son métier en devenant breaker sur Whatnot, où il réalise entre 3 et 4 livestreams par semaine selon la sortie des nouvelles collections devant des centaines de viewers.

« Quand on commence ce métier, c’est qu’on y a touché de près ou de loin avant, en tant que passionné ou collectionneur et qu’après on se décide à vivre de sa passion. Parce que c’est vraiment un boulot passion. Les gens ne voient que le livestream mais il y a aussi beaucoup de travail derrière. Une fois l’achat effectué, le breaker protège les cartes dans des sleeves et des top loaders pour éviter les plis et envoie les cartes qui correspondent à l’achat dans un colis, soit par La Poste, soit en Mondial Relay. Et après il y a un suivi qui est mis en place par Whatnot avec un numéro de suivi qui est envoyé à l’acheteur pour pouvoir suivre l’acheminement de son colis et connaître la date à laquelle il va recevoir ses cartes. On garde aussi le contact avec le client pour répondre à leurs questions. C’est un métier qui prend énormément de temps. »

Pendant plusieurs heures, des passionnés peuvent échanger entre eux et avec le breaker dans un tchat, découvrir de nouvelles cartes et compléter leur collection de manière plus ciblée et moins onéreuse. Ce sont là les principaux avantages de participer à un break.

“Le premier avantage, c’est l’accessibilité au produit. En France, même s’il commence à y avoir quelques sites internet qui proposent des boxs, les sites les plus référencés et achalandés se trouvent à l’étranger. C’est aussi des explications de la personne qui va breaker, sur les types de cartes par exemple. Et c’est l’avantage de pouvoir cibler et d’acheter seulement sa collection personnelle, donc uniquement les joueurs ou l’équipe que l’on collectionne sans avoir à acheter des box de 100 cartes et n’avoir que 10 cartes qui nous intéressent.”

Comment ça fonctionne ?

Maintenant que les bases sont posées, on va s’intéresser aux différents types de breaks et au fonctionnement de chacun. Il existe vulgairement deux grandes sortes de breaks, chacun avec ses avantages et ses inconvénients.

Le break personal

Pas la peine d’avoir fait un échange à Harvard pour capter l’idée. C’est quand quelqu’un achète une box entière, avec tout le contenu de la boîte. Les breakers travaillent avec les distributeurs et proposent souvent des boxs difficiles à trouver sur le marché, c’est donc une manière d’acheter des nouvelles collections de manière directe et sécurisée. Et puisqu’on est tous curieux, le breaker réalise l’ouverture de la boîte en direct pour que tout le monde puisse en profiter et s’enflammer en cas de gros tirage.

Pick your Team (PYT) et Pick your Player (PYP)

C’est le break le plus classique car il permet de compléter sa collection à moindre coût et de manière très ciblée comme le précise Rameulito :

« Ici, on va cibler et acheter soit l’équipe, soit le joueur que l’on collectionne. Si une personne collectionne les Spurs, il va pouvoir acheter uniquement les cartes de Victor Wembanyama ou des Spurs qui seront ouvertes dans plusieurs box et ça lui évite d’acheter une box entière s’il ne veut pas collectionner les cartes des autres équipes. Au lieu de cramer son budget à acheter des boxs à plusieurs centaines d’euros, il va pouvoir mettre le même budget sur plusieurs boxs mais en ne ciblant que sa collection. »

Concrètement, dans une Panini Hoops Hobby Box 2024-25 composée de 192 cartes, l’acheteur ne recevra que les cartes de la franchise dont il a acheté le spot. Comme pour l’achat d’une boîte entière, il y a tout autant d’incertitude sur le tirage. L’acheteur pourra très bien avoir de la chance et recevoir une vingtaine de cartes de son équipe dont la carte autographiée ou ne rien recevoir du tout si la box ne contenait pas de carte de son équipe. C’est le jeu ma pov’ Lucette, mais mieux vaut connaître les règles avant de se lancer.

Pour ce genre de break, le prix du spot varie selon les franchises ou les joueurs. Une équipe avec beaucoup de rookies ou des talents générationnels (les Spurs et les Lakers, au hasard) seront évidemment plus chères que des équipes du ventre mou de la ligue sans réelle star dans leur roster (suivez notre regard).

Quelle stratégie suivre dans les breaks ?

Il y a une part de chance dans un break, mais il existe quand même quelques principes à suivre pour ne pas partir à l’aventure sans les bases.

« Je sais que c’est plus cher mais par expérience je vais chercher les équipes où il y a eu des gros rookies. En ce moment, les Spurs sont des spots très demandés entre Stephon Castle et Victor Wembanyama qui ont tous les deux été élus Rookie of the Year. En plus, ils ont aussi beaucoup de légendes comme Manu Ginobili, Tony Parker, Tim Duncan ou David Robinson donc ça fait des spots assez chers car les Spurs sont historiquement très appréciés en France. En terme de valeur et de collection, si plus tard on veut collectionner un joueur qui explose et qu’on veut sa rookie card, ça devient inaccessible s’il fait une grosse carrière derrière. Donc dans les breaks je cible les équipes où il y a un rookie avec du potentiel et qui a fait une bonne première saison. »

On peut tomber sur des dingueries dans un break ?

Comme à chaque ouverture de box, à la maison, en boutique ou dans un break, on ne sait pas ce sur quoi on va tomber. Rameulito nous donne les deux plus grosses folies qu’il a breaké en live sur Whatnot, non sans émotion.

#1 – Victor Wembanyama – 2023-24 Panini NBA Hoops – City Edition #30 – One of One

« Sur le basket, c’est la One of One, donc la carte unique au monde de Victor Wembanyama en rookie. Quand on l’a sortie, c’était un peu l’événement en France. En plus c’était dans un blaster, donc c’est vraiment les boxs d’entrée de gamme en termes de prix. Normalement les quotas de tirage de grosses cartes sont vraiment faibles comparés à des plus grosses boxs donc les chances étaient vraiment minimes d’avoir cette carte là et en plus on a eu la carte unique de Victor Wembanyama en rookie. Je ne savais plus où j’étais, j’ai sauté, je disais “Arrêtez tout, arrêtez tout”. J’ai mis 5-10 minutes à m’en remettre, j’étais tout blanc en livestream. Ça reste notre plus gros tirage. »

#2 – LeBron James – 2023-24 Topps Chrome Basketball – Geometric Red Parallel – #/5

« Et après en deuxième on a tiré un autographe de LeBron James numéroté sur 5, c’était très très lourd aussi. Pour la petite histoire, LeBron James n’avait pas signé depuis une vingtaine d’années sur les cartes Topps, il ne signe pas chez Panini et il signe un peu chez Upper Deck. C’était un peu l’événement parce qu’on retrouvait les autographes de LeBron James chez Topps cette année-là donc c’était un peu la hype quand c’est ressorti car les collectionneurs de LeBron James étaient un peu sevrés de ces cartes-là. C’est les deux plus grosses cartes qu’on a pu tirer en break. »

Quels sont les prochains breaks à venir ?

Chaque mois, de nouvelles collections arrivent sur le marché. En septembre, on a eu droit aux Donruss Optic Fast Break, Haunted Hoops Halloween, Obsidian Basketball, One & One Basketball et Immaculate Basketball. Mais Rameulito se prépare surtout au retour en force des cartes Topps à partir du mois d’octobre.

« En octobre, c’est la sortie des licences NBA de Topps mais on ne connaît pas encore le contenu des collections qu’ils vont faire. On pense à du Topps Chrome et peut-être du Topps “Flagship” mais on n’a pas plus d’infos pour le moment. Ça reste encore un peu secret de la part de Topps. Sinon, en septembre, on propose des mix de boxs avec plusieurs collections et moi ce que j’aime bien faire c’est de mixer des années. Du coup on va pouvoir retrouver différents rookies. Des fois je mixe deux box de 2023-24 où il y a du Victor Wembanyama, Jaime Jaquez Jr., Brandon Miller ou Bilal Coulibaly en rookie et deux box de 2024-25 avec Stephon Castle etc. à aller chercher. J’aime bien mixer les années parce que ça fait plusieurs “chase” donc plusieurs rookies à aller chercher, j’aime bien faire ça. »

