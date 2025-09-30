JuJu Watkins (USC) manquera toute la saison NCAA 2025-26

JuJu Watkins, le phénomène universitaire manquera toute la saison NCAA 2025-26. Elle soignera sa rupture des ligaments croisés du genou droit. Une très mauvaise nouvelle pour celle qui est attendue tout en haut de la Draft WNBA 2027.

Les images ne laissaient que peu la place au doute. Lors de la March Madness 2025, contre Mississippi State, JuJu Watkins, joueuse star des USC Trojans s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit. Un choc pour l’université et toute la NCAA.

Sur ses réseaux sociaux, elle a annoncé qu’elle ne participera pas du tout à la saison prochaine. Une demi-surprise très négative, mais qui ne devrait pas impacter sa Draft WNBA en 2027.

« Ces derniers mois ont été consacrés à la guérison, au repos et à la réflexion. Il n’a pas été facile de me remettre de cette blessure, et je tiens à vous remercier : votre amour, votre soutien et vos mots gentils m’ont vraiment aidé à traverser l’une des périodes les plus difficiles de ma vie. Comme vous m’avez accompagné à chaque étape, je tenais à vous annoncer directement que, suivant les conseils de mes médecins et entraîneurs, je vais faire l’impasse sur cette

saison et me concentrer pleinement sur ma convalescence afin de pouvoir revenir au sport que j’aime. » « Je suis extrêmement reconnaissante envers ma famille, mes coéquipières, mes entraîneurs, le personnel d’entraînement de l’USC, Jason, Shane et tous ceux qui ont continué à me soutenir chaque jour tout au long de cette

épreuve. Je suis impatiente de continuer à travailler pour revenir encore plus forte. »

Les fans de NCAA peuvent être déçus tant son jeu électrisant manquera à la Ligue, et son retour en 2026 peut déjà être considéré comme le plus grand événement de la saison suivante.

