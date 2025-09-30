Affaire de l’emploi fictif : Kawhi Leonard dément les accusations

Au Media Day ce lundi, Kawhi Leonard n’a évidemment pas échappé aux questions sur Aspiration, la société avec laquelle il aurait eu un emploi fictif dans le but de permettre aux Clippers de contourner le salary cap. Sans surprise, il a démenti les accusations.

C’était le gros nuage noir qui survolait le Media Day des Clippers hier.

L’affaire de l’emploi fictif de Kawhi chez Aspiration, et plus généralement les accusations de fraude autour des Clippers, étaient forcément sur toutes les lèvres. Leonard – personnage principal dans ce dossier sensible – a ainsi été interrogé frontalement par Ramona Shelburne (ESPN).

Si vous voulez notre avis, sa défense sur les parquets est meilleure que derrière les micros :

« Je comprends parfaitement le contrat et les services que je devais fournir » a déclaré Kawhi. « Je ne m’intéresse pas aux théories du complot, ou aux journalistes qui cherchent à faire du buzz actuellement. La NBA va faire son travail. Aucun d’entre nous (chez les Clippers) n’a fait quelque chose de mal. Nous acceptons volontiers les enquêtes. Cela ne va pas nous distraire, ni moi ni mon équipe. »

À peine quelques heures avant le Media Day des Clippers, le journaliste Pablo Torre avait lâché une nouvelle bombe accablant le propriétaire Steve Ballmer, qui aurait fait un don de 1,8 million de dollars à la fondation du boss d’Aspiration, alors que la société était au bord de la faillite et que les Clippers avaient mis fin à leur deal avec la société depuis plus d’un an.

Malgré tous ces éléments, les membres des Clippers passés derrière les micros hier – Kawhi inclus – sont restés fidèles à la version de base, celle de Ballmer, visant à démentir les accusations tout en se montrant coopératifs avec les enquêteurs.

Stratégie de comm’ ou défense légitime ? On a notre petit avis sur la question.

pic.twitter.com/7XZZt5AxHY https://t.co/FEsZriVyxP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 29, 2025