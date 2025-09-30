New Orleans Pelicans, la grande preview 2025-26

La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation des New Orleans Pelicans.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

21 petites victoires et 61 défaites, une saison qui sent très fort les excréments et de nombreuses blessures à la clé.

Pourtant, sur le papier, rien ne laissait présager une telle débâcle. Avec un quatuor Williamson-Ingram-McCollum-Murray, l’équipe a affiché ses ambitions avec des joueurs qui, s’ils devaient encore prouver leur complémentarité et leur compatibilité, semblaient en mesure de faire franchir un cap à la franchise, il n’en sera rien.

Ils n’auront tout simplement pas eu l’occasion de prouver ce qu’ils valent en tant qu’individualité ou en tant qu’équipe. Les blessures sont passées par là et ont plombé une saison qui semblait prometteuse de prime abord. Avec une infirmerie pleine à craquer, le drapeau blanc a vite été sorti en Louisiane où les seuls rayons de soleil se nomment Trey Murphy III, Yves Missi ou Herb Jones, tout le reste ayant soit chié dans la colle, soit subi des blessures.

La mayonnaise n’a pas pris et un grand ménage a été opéré à NOLA, reste à voir si ce sera mieux que la saison passée. Spoiler : c’est assez mal parti pour l’instant.

Le marché de l’été

Ils partent : CJ McCollum, Kelly Olynyk

Jakob Poeltl

Jakob Poeltl Ils arrivent : Jordan Poole, Saddiq Bey, Kevon Looney, Jeremiah Fears, Derik Queen

On a eu du mouvement du côté de la Nouvelle Orléans, après une saison foirée dans les grandes largeurs, il le fallait probablement. Mais attention, reste à voir si c’est pour le meilleur ou pour le pire.

Exit le vieillissant mais expérimenté CJ McCollum et le vieux briscard Kelly Olynyk, welcome le juvénile mais fougueux Jordan Poole et le discret Saddiq Bey, ces deux joueurs auront pour mission d’étirer davantage l’attaque des Pels, qui ne représentait pas directement une menace derrière l’arc avant leur arrivée. L’attaque de NOLA va devoir ronronner de plus belle avec ces additions.

Kevon Looney, pivot trois fois champion NBA avec les Warriors, quitte la baie pour la première fois de sa carrière pour apporter son expérience aux jeunes Derik Queen et Yves Missi, tandis qu’à la Draft, ce sont Jeremiah Fears et Derik Queen qui débarquent, ce dernier le faisant au coeur d’un trade rocambolesque signé Joe Dumars, nouveau directeur des opérations de la franchise.

En effet, le premier tour de l’année 2026 appartenant aux Pelicans a été envoyé à Atlanta sans protection, les dirigeants des Hawks ont halluciné et ont carrément demandé confirmation. Ce trade pourrait vite devenir dramatique pour NOLA.

L’effectif 2025-26 des Pelicans

Meneurs : Jordan Poole , José Alvarado, Jeremiah Fears, Trey Alexander (two-way)

, José Alvarado, Jeremiah Fears, Trey Alexander (two-way) Arrières : Dejounte Murray , Jordan Hawkins, Brandon Boston Jr., Lester Quinones (two-way)

, Jordan Hawkins, Brandon Boston Jr., Lester Quinones (two-way) Ailiers : Trey Murphy III , Herb Jones, Jalen McDaniels, Bryce McGowens (two-way)

, Herb Jones, Jalen McDaniels, Bryce McGowens (two-way) Ailiers-forts : Zion Williamson , Saddiq Bey, Karlo Matkovic

, Saddiq Bey, Karlo Matkovic Pivots : Kevon Looney, Yves Missi, Derik Queen

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Jordan Poole devrait remplacer poste pour poste CJ McCollum parti chez les Wizards et prendre la mène d’une attaque remaniée. Kevon Looney devrait quant à lui devenir le titulaire au poste 5 et faire profiter tout le monde de son expérience de champion NBA qui pourrait grandement aider cette saison.

Pour le reste, peu de changements, Trey Murphy III, Dejounte Murray et bien évidemment Zion Williamson devraient se retrouver titulaires à la rentrée, sous réserve que tout se passe bien, évidemment, car on connait l’historique des blessures du côté de la plus française des villes américaines.

Autrement, les remplaçants pourraient bien vite être mis à contribution et les jeunots pourraient bien être forcés de devoir apprendre plus vite. Sur le papier, l’équipe a de la gueule, mais dans les faits, c’est autre chose, et ces gars là ont encore tout à prouver, à commencer par montrer qu’ils peuvent jouer une saison entière sans se péter. On a l’impression d’avoir déjà dit ça l’an dernier…

TTFL : les joueurs des Raptors à suivre

Zion Williamson quand il n’est pas blessé, Jordan Poole et Trey Murphy quand il faut faire les fonds de tiroirs.

Quand il est en tenue, Zion Williamson reste un monstre capable de faire péter la banque en TTFL et pourrait mettre bien quelques joueurs qui miseraient dessus sur le bon soir, Le colosse envoie globalement ses stats mais encore faut-il qu’il soit en tenue. Pour le reste de l’effectif, on vous conseille de ne miser dessus que sous la menace ou pour indiquer que vous vous êtes fait enlever. Seuls Trey Murphy et Jordan Poole nous semblent capables d’envoyer quelques perfs ici et là, mais encore une fois, rien de bien folichon, et il faut être présent le bon soir. En gros, on vous conseille plutôt de tenter une grille au loto, c’est plus rentable.

Qu’attendre des Pelicans cette saison ?

Pas grand chose en définitive, l’effectif a été remanié, les bureaux aussi, et peu d’indicateurs semblent montrer une amélioration significative par rapport à la saison dernière…

Individuellement, les joueurs ne sont pas mauvais, mais il va falloir apprendre à jouer ensemble et gagner plus de matchs, logique dira-t-on. En tout cas, le point positif est que l’effectif est légèrement plus complémentaire sur le papier que la saison passée grâce au spacing apporté par Jordan Poole et Saddiq Bey, ainsi que l’expérience de Kevon Looney.

Mais pour le reste, tout est encore à faire, et la machine devra être sacrément bien goupillée pour pouvoir sortir la tête de l’eau à l’Ouest. Si ce n’est pas le cas, on pourrait encore très vite rendre les armes chez les Pelicans, et attendre la Draft au plus vite, à moins que…

Même pas, car Joe Dumars a eu la délicieuse idée d’envoyer aux Hawks le choix de premier tour de l’année 2026, le tout sans protection, à croire qu’il pensait gagner des matchs… En tout cas, à Atlanta, on se frotte déjà les mains et la statue de l’ancienne gloire des Pistons est possiblement déjà en construction.

Le pronostic du rédacteur : 24 victoires – 58 défaites

