NBA Preview 2025-26 : les New Orleans Pelicans || #30PreviewsEn30Jours

C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

On aurait bien envie de vous dire qu’on ronfle avant cette saison 2025-26 des Pelicans, mais Zion Williamson, Jordan Poole ou Dejounte Murray dans le même roster ça reste une limonade explosive avec de potentiels gros coups de chaud. Trey Murphy et Herb Jones représentent l’ADN de NOLA, les derniers gamins arrivés semblent assez capables (Missi l’an passé, Fears cette année) mais attention car la Conférence Ouest est absolument terrible et peut vite vous renvoyer dans le fond de la mare au moindre problème, les problèmes étant quand même… le quotidien des Pels depuis pas mal de saisons. On en parle ?