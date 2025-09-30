Kevin Durant prévoit de prolonger avec les Rockets

Lors du Media Day hier, le nouveau joueur star des Rockets Kevin Durant a rapidement été interrogé sur son avenir et son engagement envers la franchise de Houston. Spoiler, sa réponse va plaire aux fans texans.

« Qu’est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette équipe, et envisagez-vous de signer une extension de contrat avec les Rockets ? »

Voici la toute première question qui a été posée hier à Kevin Durant, assis sur le podium avec le maillot de Houston sur le dos. Très vite, KD a annoncé sa volonté de passer plusieurs saisons au Texas.

« Oui, j’envisage de signer une extension de contrat. Je ne peux pas vous dire quand exactement, mais je pense que ça va arriver. »

Transféré des Suns aux Rockets durant l’été, Kevin Durant entre officiellement dans sa dernière année de contrat (à 54,7 millions de dollars), ce qui signifie qu’il peut théoriquement partir en tant qu’agent libre dans un an. Mais ce n’est clairement pas dans les plans du bonhomme.

KD est éligible à une extension de deux ans pour 120 millions de billets verts, ce qui l’emmènerait jusqu’en 2028 – quand il aura 40 ans – avec Houston.

Kevin Durant says he plans on signing an extension in Houston. https://t.co/gLOyn9ODT2 pic.twitter.com/c178Thh8db

— Kelly Iko (@KellyIko) September 29, 2025

Recrue star de l’été, Kevin Durant espère propulser les Fusées vers les sommets de l’Ouest. KD vient renforcer une équipe qui a remporté 52 matchs l’an passé avant de tomber au premier tour des Playoffs.

Malgré la blessure de Fred VanVleet, les Rockets sont perçus par certains comme le premier concurrent d’Oklahoma City, champion NBA en titre et ancienne équipe de… Durant.