Oh la bonne nouvelle ? On l’a appris hier soir pendant que la majorité des franchises NBA étaient en plein media day : deux Françaises font partie de la All-WNBA Rookie Team 2025, ce qui signifie pour les Anglais LV2 que deux des cinq meilleures débutantes de WNBA cette saison sont françaises. Coco, Rico.

Cette saison WNBA qui se termine (le Mercury affrontera à partir de ce week-end les Aces ou le Fever en finale) aura été l’occasion – entre autres – d’assister à l’éclosion d’une nouvelle catégorie de joueuses : les… Françaises. Deux à Seattle, trois à Golden State, trois à Connecticut, une à New York et une autre qui joue la finale avec Phoenix (Monique Akoa-Makani).

Parmi elles un paquet ont su être dominantes, on pense à Gabby Williams devenue All-Star pour la première fois de sa carrière et sur le podium des DPOY, mais en cette période de récompenses post-saison ce sont deux autres jeunes tricolores qui sont aujourd’hui mises à l’honneur :

Et on finit la journée avec une BELLE note française : 2 joueuses dans la All-Rookie WNBA 1st Team !! 🥰🇫🇷

Bravo Dominique Malonga et Janelle Salaun !

Draftée en n°2 par le Storm l’année dernière, Dominique Malonga a connu un début de saison compliqué avant de s’inscrire dans la rotation et d’enchainer les grosses perfs en sortie de banc, devenant rapidement l’une des meilleures remplaçantes de la Ligue. Enchainement de doubles-doubles, premier tour de Playoffs lors duquel Seattle a failli taper les infernales Aces, bref du très, très bon pour une première saison et la promesse de lendemains qui chantent mieux qu’Enrique Iglesias.

Janelle Salaün n’a pour sa part pas eu besoin de tout ce temps puisqu’elle a dominé dès ses premières minutes en WNBA. Titulaire avec des Valkyries qui découvraient également la WNBA, Janelle a tapé dedans direct avant d’aller aider la France à l’Euro puis de revenir faire du sale pour qualifier Golden State pour les Playoffs aux côtés de ses deux compatriotes Iliana Rupert et Carla Leite.

Dominique Malonga : 7,7 points à 55,1% au tir dont 22,2% du parking, 56,9% aux lancers, 4,6 rebonds, 0,9 passe, 0,4 steal et 0,7 contre en 14,3 minutes

Janelle Salaün : 11,3 points à 40,6% au tir dont 36,6% du parking, 80,6% aux lancers, 5,1 rebonds, 1,2 passe, 0,6 steal et 0,1 contre en 27 minutes

Le duo acidulé des Mystics Kiki Iriafen / Sonia Citron, l’infernale Paige Bueckers, ROY, et donc deux « petites » Françaises à l’honneur. Il disait comment déjà le pépère ? Ah oui, « c’est la France, frère ».