Media Day NBA : les joueurs dans leur nouvelle équipe !

Chaque année, avant le début de la saison, le Media Day représente une journée à part, notamment parce que c’est l’occasion de voir certains joueurs sous leurs nouvelles couleurs. Retour sur les grands moments de ce lundi.

Kevin Durant avec le maillot de Houston, Kristaps Porzingis chez les Hawks, Desmond Bane à Orlando, Deandre Ayton aux Lakers… ils sont nombreux à avoir changé de crèmerie durant l’été. Et tous ces gars-là ont posé avec leurs nouvelles couleurs ce lundi au Media Day, avant de répondre aux questions des journalistes.

Petit florilège de photos encore jamais vues auparavant. Attention, ça risque de faire bizarre.

Alors, quel joueur vous choque le plus sous ses nouvelles couleurs ?