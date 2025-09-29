Victor Wembanyama : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »

Durant le Media Day des Spurs, Victor Wembanyama est revenu sur son été loin des terrains. De la Chine, et son entraînement spirituel et physique auprès des moines Shaolin, à son retour aux sources avec des sessions à Nanterre, Wemby estime que personne en NBA n’a été aussi rigoureux que lui.

Ça donne le ton. D’habitude assez posé, pas forcément enclin à se mettre au premier plan, Victor Wembanyama a pris cette fois l’initiative. En même temps, il a sans doute raison quand il affirme que personne ne s’est entraîné aussi dur que lui cet été. La star tricolore des Spurs a passé son été à travailler, d’abord en Chine façon retraite spirituelle, dans un monastère. La rigueur au sens le plus pur. L’austérité, presque. Le pivot a ensuite travaillé en France. Le résultat ? Une prise de masse musculaire et le sentiment d’être au top de sa forme. On se frotte les mains !

« Je pense que personne ne s’est entraîné comme moi cet été, les progrès que j’ai sont tout simplement incroyables. J’ai pris de la masse musculaire, je suis beaucoup plus en contrôle et ma situation physique est bien meilleure. Ce que j’ai fait cet été, c’est d’un niveau mondial. Même dans le sport professionnel. Plus globalement, je pense que peu de joueurs se sont entraînés comme je me suis entraîné cet été. »

De quoi nous faire saliver. Coupé l’an passé par une thrombose à l’épaule, qui l’a notamment empêché d’obtenir un titre de meilleur défenseur de l’année qui lui semblait tout acquis, Wemby est décidé à passer la seconde pour sa troisième saison en NBA. On espère déjà le voir squatter nos rankings MVP, et sur le plan collectif, guider San Antonio vers le top 10 de l’Ouest (pour ne pas dire plus !).

« I can assure you nobody has trained like I did this summer. I feel better, I look stronger. Everything is a green light »

Victor Wembanyama on how he feels coming into this season 🔥

