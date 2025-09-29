Le meilleur des Français au Media Day NBA 2025 !
Le 29 sept. 2025 à 22:24 par Robin Wolff
Avec l’arrivée de Daniel Batcho, 19 Français sont présent en NBA pour cette entame de saison 2025-26. Un record qui fait chaud au coeur et qui fait voir la vie un petit peu plus en bleu – blanc – rouge. Les Tricolores étaient mobilisés pour le Media Day de leurs franchises respectives et en voici une petite compilation.
Victor Wembanyama est prêt à rejouer au basket-ball
Wemby is back !
Le coach des Spurs, Mitch Johnson, a indiqué que Victor Wembanyama a reçu le feu vert du staff médical de la franchise et de la NBA, après la thrombose veineuse dont il a été victime en février dernier.
UNLEASH THE ALIEN 👽👽👽
Wemby, Fox et Castle ! 😈😈😈
(📹 @JacobRTobey)pic.twitter.com/Kzrz48RPvu
Victor Wembanyama sur son été : entraînement « brutal », il a gagné de la masse musculaire et se sent meilleur, plus fort physiquement.
Nouvelle taille officielle pour Victor Wembanyama.
7’4 = 225,5 centimètres.
Il était annoncé 7’3 l’an dernier.
👽👽👽👽👽
Zaccharie Risacher est bien entouré
Zaccharie Risacher, Jalen Johnson, Trae Young et Kristaps Porzingis ! 🔥🔥🔥
(📸 @WilliamsLaurenL) pic.twitter.com/7tOf1y0hAv
Zaccharie Risacher : « J’ai beaucoup travaillé sur mon jeu pendant l’été. Mon objectif est d’être efficace et d’être la meilleure version de moi-même dès que je pose les pieds sur le terrain afin que nous puissions gagner des matchs. […] Je suis prêt à tout faire pour la gagne. »
Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly sont heureux d’être de retour
Ils font déjà les cons ahaha pic.twitter.com/GGMjIYufCV
Bilal Coulibaly et Alex Sarr, de retour 🇫🇷 pic.twitter.com/MsOUU7bHrN
Bilal Coulibaly dit qu’il se sent bien mieux depuis son opération après l’EuroBasket. Il suit les étapes nécessaires pour faire son retour à 100% après le camp d’entraînement !
Tidjane Salaün a pris du muscle
Jeff Peterson à propos de Tidjane Salaün :
« Il était constamment à la salle cet été, il a pris énormément de masse musculaire. Je pense qu’il a pu gagner en fluidité dans ses mouvements… Son jeu a ralenti et j’ai hâte de voir ce qui l’attend cette saison. »
Moussa Diabaté futur shooteur ?
Moussa Diabaté sait ce sur quoi il doit progresser : la finition près du panier.
Il a annoncé avoir travaillé sur son tir à 3-points mais ne pas vouloir l’utiliser à outrance. Sa priorité est de perfectionner ses points forts.
Joan Beringer en pêcheur ambitieux
Joan Beringer a annoncé être un pêcheur.
Ce qu’il préfère à Minnesota ? « Les lacs. »
Joan Beringer : « Je ne veux pas mettre de limites à mon potentiel. Je veux être l’un des meilleurs joueurs de la ligue et l’un des meilleurs défenseurs. C’est mon objectif. »
Anthony Edwards a confiance en Joan Beringer (et Rocco Zikarsky) :
« Je pense que tout le monde va être surpris par les deux rookies que nous venons de sélectionner. Ces deux gars vont être sacrément bons. »
Joan Beringer on his last year and making it to the NBA
“First for me I want to thank God, because for me, I feel like my story is just crazy. Like, last year I was in Slovania playing basketball and now I’m here talking to you, and it’s just crazy” pic.twitter.com/aODXVN71pq
— Andrew Dukowitz (@adukeMN) September 29, 2025
Et inspiré par Rudy Gobert (chauve)
Joan Beringer on his relationship with Rudy Gobert pic.twitter.com/cGEtFs9yCQ
— SneakerReporter (@SneakerReporter) September 29, 2025
Rudy Gobert is bald. pic.twitter.com/CWhsnz80bn
Rudy Gobert says he is focusing on “being more poised with the ball in traffic.”
“I’ve worked a lot this summer to be able to be more aggressive, more decisive and make the right reads with the ball in my hands.”
Guerschon Yabusele s’adapte bien à ses nouveaux coéquipiers…
Guerschon Yabusele on why he wanted to join the Knicks:
« I like the team, the spirit that they had on the court. They play tough, every possession – they play together and you could tell they were bonding together. They had a goal together. They fight. » pic.twitter.com/AEKF71ZW9n
— Knicks Videos (@sny_knicks) September 24, 2025
… dont Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet
🇫🇷 Les frenchies de New York City (!!!) 👌
Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet & Mohamed Diawara
Quelle saison pour les @nyknicks ?
BOS/NYK, nuit du vendredi 24 octobre, 1H30
📺 Prime Video pic.twitter.com/OOwG5TZDPo
— Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 25, 2025
Nicolas Batum représente la gastronomie française
Bouffe française vs US, Nico Batum tranche :pic.twitter.com/Wcp0WeJgWL
La photo de classe pour Maxime Raynaud
Year 1 for Maxime Raynaud. pic.twitter.com/8V29kkQP93
— Frankie Cartoscelli (@FCartoscelli3) September 29, 2025
Zach LaVine séduit par Maxime Raynaud ! 🇫🇷
« Max est extrêmement talentueux. Je pense qu’on va voir beaucoup de choses de sa part. »
Noah Penda ne va pas se faire que des potes
Journaliste : « En quelle année faut-il être né pour être considéré comme ‘vieux’ ? »
Noah Penda : « Dans n’importe quelle année qui commence par 1900 »
😭😭😭😭😭
Noa Essengue va devoir s’imposer
« Concernant Noa (et de possible passages en G League), on va voir ce qu’il peut produire pendant ce Training Camp et on décidera en fonction. »
Billy : « Il devra s’améliorer défensivement en 1vs1, mais c’est un bon gars et un bosseur, il a un bon feeling, il sait quand cutter. »
— Chicago Bulls historian (according to Ray Clay) (@FrenchBullsFan) September 29, 2025
Nolan Traoré a déjà un flow titanesque
#88. @BrooklynNets
SEASON 1️⃣
Nolan. Traoré. 🇫🇷 pic.twitter.com/2QkocxoRRB
— NBA France (@NBAFRANCE) September 25, 2025
Rookies Drake Powell, Nolan Traore, Danny Wolf, Ben Saraf, and Egor Dëmin pose for photos together 📸
📍 @BrooklynNets Media Day pic.twitter.com/zIGxncTzE7
— NBA (@NBA) September 23, 2025
Ousmane Dieng savoure encore son titre
Ousmane Dieng 2025 Thunder Media Day.
“The best thing for me was the parade with the fans.” pic.twitter.com/r6AToqvDwO
Sidy Cissoko s’allie avec Toumani Camara
Toumani Camara est bien présent au Media Day des Blazers, avec un certain Sidy Cissoko 🇧🇪🇫🇷pic.twitter.com/7GhsuyeN4s
