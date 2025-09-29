LeBron James, à propos de sa retraite : « Je ne sais pas quand est la fin »

Interrogé au sujet de son futur lors du Media Day des Lakers, LeBron James a encore une fois été très évasif. La retraite est pour le King une affaire qui se décidera notamment en famille.

Le feuilleton qui risque d’animer la NBA, en parallèle de la saison régulière, est sans doute les déclarations de LeBron James sur sa future retraire sportive. Le King, qui rentre dans sa 22e année professionnelle, aime bien entretenir le doute. Il n’y a en tout cas pas manqué lors du Media Day des Lakers, première grosse date de la saison 2025-26, à un mois du début officiel des hostilités sur les parquets.

LeBron James sur sa retraite : « Je ne sais pas quand est la fin » pic.twitter.com/Hgsz64rb7t

Bron a également précisé sa pensée, guidé par les diverses questions des journalistes présents. Pour lui, le fait que Luka Doncic soit également joueur des Lakers n’a pas eu d’impact sur sa décision de jouer cette saison. Ce qui motive James, c’est de surpasser soir après soir, de réussir à être au top en toutes circonstances. On ne se le cachera pas, c’est le summum de l’eau tiède en termes de déclaration. La vraie décision, pour le King, se prendra en famille.

While saying playing alongside Luka Doncic provides motivation, LeBron James said Luka being on the roster will have « zero » impact on the decision for how much longer he’ll play. Added it’ll be up to him and his family. pic.twitter.com/hhH2iTnSzj

Pour autant, interrogé au sujet d’une potentielle envie d’attendre l’arrivée de Bryce (son deuxième fils) en NBA, LeBron a expliqué que le planning de son fils n’était pas le sien, et qu’il n’était pas sûr que les deux correspondent.

LeBron James ne va peut-être pas attendre l’arrivée de son deuxième fils en NBA pour prendre sa retraite :

« Je ne vais pas attendre Bryce. Il a sa timeline, j’ai la mienne, et je sais pas si elles correspondent »

