Lors du Media Day des Spurs ce lundi, Victor Wembanyama a répondu aux traditionnelles questions d’avant-saison. Il paraissait aussi plus grand qu’à l’accoutumée, ce qui est assez flippant.

Peut-on encore grandir quand on fait 2m21 et qu’on a 21 ans ? Visiblement, la réponse est oui.

Nouvelle taille officielle pour Victor Wembanyama.

7’4 = 225,5 centimètres.

Il était annoncé 7’3 l’an dernier.

Comme chaque année, avant le début de saison, les équipes donnent la taille officielle de leurs joueurs. Victor Wembanyama est désormais listé à 2m24, à savoir trois centimètres de plus que l’an passé à la même période. Donc sauf erreur de mesure l’an passé, Wemby a bien pris en taille cet été.

C’est en tout cas l’impression laissée à ceux qui étaient au Media Day des Spurs lundi :

« Je n’ai pas apporté mon mètre ruban, mais Victor Wembanyama a clairement grandi de quelques centimètres cet été, ce qui est ahurissant. » – The Spurs Way sur X, présent au Media Day

