Lors du Media Day des San Antonio Spurs ce lundi, le coach Mitch Johnson a confirmé que Victor Wembanyama avait reçu le feu vert pour reprendre la compétition, quelques mois après avoir été victime d’une thrombose veineuse. Wemby is back !

Quelques minutes à peine après le début du Media Day à San Antonio, l’inévitable question a été posée au coach Mitch Johnson : « Comment va Victor Wembanyama et est-il officiellement rétabli pour jouer ? »

La réponse fait plaisir à entendre :

« Victor a reçu l’autorisation (de rejouer) de la part de notre staff médical et la Ligue » a déclaré Johnson (via l’insider Jared Weiss). « Il monte en puissance, il va très bien. »

Pour rappel, Wembanyama a été obligé de déclarer forfait pour la deuxième partie de saison l’an passé, à cause d’une thrombose veineuse détectée aux alentours du All-Star Game en février. Un problème de santé qui demande la plus grande vigilance, à tel point que Victor a dû passer par le « NBA Fitness to Play Panel » avant de pouvoir retrouver les terrains.

Ayant reçu l’autorisation de la Ligue en plus de celle des Spurs, Wemby est prêt à tout casser cette saison !

