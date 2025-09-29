Le français Daniel Batcho signe un contrat de 10 jours avec les Kings

Il a peu joué cet été en Summer League avec les Kings, mais suffisamment pour convaincre la franchise de le convier au camp d’entraînement. Daniel Batcho, intérieur tricolore sorti d’une superbe saison NCAA à Louisiana Tech, va donc se battre pour une place en NBA !

Daniel Batcho, intérieur qui a fait pas mal de bruit en NCAA du côté de Louisiana Tech, où il a réussi une année sénior remarquable (16,7 points à 68.9% au tir, avec 6.4 rebonds et 2 contres de moyenne). Choisi par les Kings en Summer League, il n’a que peu joué avec 8 minutes sur l’ensemble de la compétition.

League source confirms @KeithSmithNBA report that the Kings intend to sign Jameer Nelson Jr. and Jaylin Williams to Exhibit 10 contracts. In addition, the Kings plan to sign Daniel Batcho to an Exhibit 10 contract. The hope is that all 3 players will land in Stockton this season.

— James Ham (@James_HamNBA) September 27, 2025

Sous contrat de 10 jours, il va avoir l’opportunité de se battre pour une place dans l’effectif des Kings pour la saison NBA à venir. Dans le pire des cas, et selon les informations de James Ham – journaliste local à Sacramento – il devrait quoi qu’il arrive jouer en G League, avec les Stockon Kings, franchise affiliée à Sacramento.