NBA Preview 2025-26 : les Phoenix Suns || #30PreviewsEn30Jours

C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Au moins ça ne « devrait » pas être pire.

Au sortir d’une bouse astronomique en 2024-25, les Suns repartent au combat sans Kevin Durant, sans Bradley Beal, et sans… ambition, au moins personne ne sera déçu. Bon, sans ambition on exagère un peu, les arrivées notamment de Jalen Green, Mark Williams et Dillon Brooks ou la Draft de Khaman Maluacjh peuvent être de beaux ajouts, mais disons que les Suns changent quand même de galaxie cette saison.

On part donc sur une preview potentiellement légendaire, avec un Alex remonté comme une pendule et un Bastien qui pourrait enchainer les punchlines comme un grand gamin. Envoyez la preview, et la bise à Bradley Beal.