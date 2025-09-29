Combien gagnent les joueurs des Phoenix Suns pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Phoenix Suns. Avec 15 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Phoenix Suns présentent une masse salariale totale de 164 555 267 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Devin Booker. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Phoenix Suns pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 164 555 267 dollars

164 555 267 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 59 597 003 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 59 597 003 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 31 389 733 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 31 389 733 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 43 368 733 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 43 368 733 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Devin Booker (53 142 264 dollars)

Devin Booker (53 142 264 dollars) Contrats non garantis cette saison : 1 joueur

1 joueur Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

0 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur

1 joueur RFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

4 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Phoenix Suns

Phoenix a mis fin au grand cirque du Big Three (Booker–Durant–Beal) pour repartir sur une base Booker + Jalen Green + Dillon Brooks. Sur la feuille de paie, ça pèse lourd (plus de 100 millions à trois), mais sportivement c’est encore en rodage. Les pivots ex-Charlotte (Mark Williams et Nick Richards) coûtent des cacahuètes mais n’ont jamais prouvé grand-chose, pendant que le rookie Khaman Maluach attend son heure. Ryan Dunn apporte un bon rapport qualité-prix, mais l’énorme cadavre financier reste le contrat coupé de Bradley Beal, qui continue de siphonner le cap pour cinq saisons encore. L’objectif ? Reconstruire une équipe cohérente autour de Booker et espérer que Green s’impose comme co-pilote fiable. Dans une Conf Ouest surchargée, les Playoffs ressemblent plus à un vœu pieux qu’à une évidence. Patience exigée, mais pas sûr que le proprio Matt Ishbia soit câblé pour ça…

