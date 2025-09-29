Gary Payton II et De’Anthony Melton prolongent chez les Warriors

Quelqu’un a osé réveiller Mike Dunleavy Jr de sa sieste. Près de trois mois après l’ouverture de la Free Agency, les Golden State Warriors font enfin des transactions. Après l’arrivée d’Al Horford, ce sont Gary Payton II et De’Anthony Melton qui signent de nouveaux contrats dans la Baie d’Oakland.

Gary Payton II a retrouvé de la régularité la saison dernière en NBA. Enfin laissé tranquille par les blessures, le fils d’un gant a su serrer le poing et passer la barrière des 60 matchs pour la première fois depuis le meilleur exercice de sa carrière, celui du titre en 2021-22.

De’Anthony Melton a lui une particularité presque unique dans le groupe de Golden State : il a moins de 30 ans. Et même si ce manque d’expérience peut effrayer les propriétaires, le fait que sa pilosité faciale semble le rapprocher des 40 étés a penché en sa faveur. Les deux hommes ont été prolongés par les Warriors et joueront sous la même tunique la saison prochaine. Une information délivrée par Shams Charania.

Free agents Gary Payton II and De’Anthony Melton have committed to signing deals to return to the Golden State Warriors, sources tell ESPN. Payton, Melton and Al Horford are now locked in for the Warriors’ 2025-26 roster. pic.twitter.com/h0xtsmstGe

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 29, 2025

Plus sérieusement, ce sont surtout les qualités défensives des deux hommes qui ont su séduire Mike Dunleavy Jr et ses conseillers. Deux guards très complémentaires de la superstar, Stephen Curry, et qui ont largement mérités cette prolongation de contrat.

Une prolongation de contrat qui, selon la définition de La Lettre des Réseaux, est une phrase désignant le maintien du contrat (à exécution successive et à durée déterminée) au-delà de son terme initial par suite de la volonté des parties de poursuivre leurs relations pour une durée déterminée supplémentaire. L’antonyme étant Jonathan Kuminga.

Source texte : Shams Charania