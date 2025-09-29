WNBA : le Mercury élimine le Lynx, direction les Finales !

Après une nuit décisive en WNBA, où se disputaient deux matchs qui pouvaient déjà sceller l’issue des Finales, tout le monde n’a pas eu le même sort. Le Mercury élimine le Lynx, privé de Napheesa Collier (blessée) et de Cheryl Reeve (coach, suspendue). De l’autre côté du tableau, le Fever force un Game 5 décisif !

Les résultats de la nuit :

– Minnesota Lynx : 86-81 (3-1, victoire du Mercury) Indiana Fever – Las Vegas Aces : 90-83 (2-2)

Même sans Napheesa Collier et Chery Reeve, le Lynx a failli faire chuter le Mercury à Phoenix. Il aura fallu un énorme quatrième quart des locales pour renverser complètement un match assez mal embarqué. 31-13 dans les 10 dernières minutes, ça c’est du réveil qui réveil, pas comme le rédacteur de ce papier qui a manqué le sien ce matin, la honte.

Le Lynx a dominé toute la partie, prenant une confortable avance dès l’entame avant de lâcher du lest à la mi-temps puis de s’envoler à nouveau. Cependant, dès l’entame du dernier quart, on sent le craquage : 17-2 passé par le Mercury, ça fait très mal aux esprits. Menée par Alyssa Thomas, encore aux portes du triple-double (23 points, 8 rebonds, 10 passes), la formation de l’Arizona se qualifie donc en Finales WNBA, aux dépends du Lynx, meilleure équipe de la saison régulière. Kayla McBride aura pourtant tenté de porter son équipe (31 points), en vain.

À Indiana, autre son de cloche. Le Fever arrache son match décisif, qui se jouera à Las Vegas. Indy résiste avec brio aux 31 points d’A’ja Wilson, grâce à un duo Aliyah Boston (24 points) – Kelsey Mitchell (25 points) de gala. Le Fever n’a pas été mené une seule seconde en 2e mi-temps, trouvant toujours la justesse nécessaire pour répondre aux assauts répétés des Aces.

Match décisif ce mardi, pour une place en Finales WNBA !