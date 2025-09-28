Al Horford s’engage avec les Warriors !

C’est fait ! Après un été passé à négocier avec Jonathan Kuminga et ne recruter personne, les Warriors ont enfin un premier nom à ajouter à leur effectif : Al Horford ! Le vétéran des Celtics (39 ans) ne rajeunira pas le groupe, mais apportera beaucoup d’expérience et sa science développée du spacing.

ENFIN. Les Warriors ont recruté un joueur, on peut sabrer le champagne et faire la fête. Depuis le début de la Free Agency, Golden State n’avait réalisé aucune opération d’ajout à leur effectif. En cause, des négociations compliquées autour du contrat de Jonathan Kuminga qui ont duré une plombe (ce n’est pas encore fini…) et la volonté des Dubs de refermer ce dossier avant de renforcer leur groupe pour une saison 2025-26 très importante.

Al Horford est donc un joueur des Warriors pour plusieurs saisons (détails à spécifier). À 39 ans, le pivot a tout connu en NBA, de la déception d’une défaite en Finales NBA (face aux… Warriors) jusqu’au bonheur ultime du titre. Un atout fort pour les Warriors, puisque l’intérieur est un grand initié aux principes du spacing, aussi capable de punir de loin avec une redoutable efficacité.

🚨 C’est officiel ! Al Horford débarque à Golden State ! https://t.co/xcRg0wOi8C

Dans la foulée de cette signature, d’autres sont attendues. Notamment Seth Curry, frère de Stephen, et De’Anthony Melton. Cela devrait avoir lieu dans les prochains jours.