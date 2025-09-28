La saison NBA commence le 21 octobre prochain, et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu aujourd’hui ? La présentation des San Antonio Spurs.

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

La saison 2024-25 à San Antonio, c’était du grand huit sans ceinture. Les Spurs démarrent en mode diesel, mais en novembre Gregg Popovich est contraint de s’écarter après un AVC, l’équipe peine alors à trouver son rythme. L’arrivée de De’Aaron Fox en février change la donne : enfin un vrai moteur pour donner du tempo et soulager l’Alien. De son côté, Victor Wembanyama balance des dingueries qui font déjà tourner la NBA en boucle : un five by five, un match à 50 points, des contres venus tout droit de Saturne… bref, le futur est bien là.

Mais la belle histoire vire rapidement au drame texan : Wemby se blesse, puis Fox à son tour, et avec eux s’évaporent les rêves de play-in. La fin de saison se transforme en longue agonie, malgré les efforts de Devin Vassell et Stephon Castle (élu Rookie de l’année) pour sauver les meubles. Résultat : 34-48 et une treizième place à l’Ouest, loin des promesses entrevues quelques semaines plus tôt.

Entre éclairs de génie, coups du sort et suspense permanent, les Spurs ont offert un scénario à la fois frustrant et haletant. Une chose est sûre : mieux valait ne pas être cardiaque dans le Texas l’an dernier… demandez donc aux fans de Dallas.

Le marché de l’été

Ils partent : Gregg Popovich, Chris Paul, Blake Wesley, Sandro Mamukelashvili, Malaki Branham, Charles Bassey

Gregg Popovich, Chris Paul, Blake Wesley, Sandro Mamukelashvili, Malaki Branham, Charles Bassey Ils prolongent : Mitch Johnson, De’Aaron Fox, Bismack Biyombo

Mitch Johnson, De’Aaron Fox, Bismack Biyombo Ils arrivent : Dylan Harper, Carter Bryant, Luke Kornet, Kelly Olynyk, David Jones-Garcia, Micah Potter, Lindy Waters, Adam Flagler

C’est la fin d’une ère à San Antonio : Gregg Popovich raccroche, après plus de vingt ans de légende absolue. Mitch Johnson hérite du banc et doit survivre à l’ombre de Pop, mission commando pour un coach encore en rodage. Chris Paul file pour une dernière danse à Venice Beach, pendant que Wesley, Mamukelashvili, Branham et Bassey plient bagage. On a parlé de Giannis, de KD, de trades XXL… finalement les Spurs ont opté pour la prudence. Le vrai jackpot ? La prolongation de De’Aaron Fox, le dragster, venu coller le pied à l’accélérateur aux côtés de Wemby. Bismack Biyombo reste prêt à balancer des tampons en sortie de banc, parce qu’il faut toujours un mec qui cogne. À la Draft, Harper et Bryant débarquent : deux rookies prometteurs, prêts à se faire les dents dans le projet texan. San Antonio complète avec Olynyk le sournois, Kornet le grand compas, plus Waters, Flagler, Potter et Jones-Garcia pour gonfler le banc.

En résumé : Pop s’en va, Fox reste, Wemby est mieux entouré… et les Spurs veulent redevenir dangereux.

L’effectif 2025-26 des Spurs

Meneurs : De’Aaron Fox, Dylan Harper, Jordan McLaughlin

Arrières : Devin Vassell, Lindy Waters III, David Jones-Garcia (Two Way contract), Adam Flagler

Ailiers : Stephon Castle, Julian Champagnie, Carter Bryant, Riley Minix (Two Way contract)

Ailiers-forts : Harrison Barnes, Jeremy Sochan, Keldon Johnson, Harrison Ingram (Two Way contract)

Pivots : Victor Wembanyama, Luke Kornet, Kelly Olynyk, Micah Potter

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

De la jeunesse dorée, un All-Star à la mène, un Alien sous les panneaux et quelques vétérans pour encadrer tout ça : voilà comment résumer l’effectif des Spurs. Entre promesses, talents bruts et joueurs de devoir, San Antonio a enfin une rotation qui commence à ressembler à un vrai projet.

Comme souvent avec une équipe en construction, on devrait voir pas mal de combinaisons différentes, d’expérimentations, et spoiler Mitch Johnson à des options. Harrison Barnes et Keldon Johnson peuvent toujours gratter des minutes précieuses sur les ailes, Kelly Olynyk et Luke Kornet apporteront leur expérience et leur taille, tandis que les rookies Dylan Harper et Carter Bryant auront probablement droit à leurs premières responsabilités dès la saison rookie. Sans oublier les “soldats de rotation” comme Julian Champagnie, Lindy Waters III ou encore Adam Flagler, qui viendront compléter le puzzle.

TTFL : les joueurs des Spurs à suivre

Arrivé en cours de saison, De’Aaron Fox a tout de suite donné un coup d’accélérateur aux Spurs avant sa blessure. Quand il est sur le parquet, Fox reste une machine à vitesse, capable de transformer l’attaque texane en deux possessions. Le meneur tourne encore autour des 24 points et 6 passes par match, preuve qu’il reste une arme offensive majeure. Sa prolongation confirme qu’il est vu comme le co-pilote idéal pour Wembanyama dans le projet fou de San Antonio. Mais Fox devra rester en bonne santé, sinon les rêves de play-in s’évaporent plus vite qu’un contre de Wemby.

L’Alien. Vous pouvez y aller les yeux fermés : Wemby posera 20 points, 10 rebonds et 3 contres en pantoufles. Besoin d’une preuve ? Allez revoir son Christmas Game face aux Knicks, c’est eux qui ont déroulé le tapis rouge. Pièce centrale du projet Spurs et déjà l’un des visages de la ligue, Victor Wembanyama sera l’un de vos best picks préférés.

Qu’attendre des Spurs cette saison ?

Bon, pas de mensonges : les Spurs ne passeront pas de la cave de l’Ouest au trône NBA en une saison. Mais pour la première fois depuis longtemps, San Antonio mérite qu’on regarde ses matchs sans s’endormir devant l’écran. Avec Wemby l’Alien, Fox en turbo-moteur et des jeunes affamés (Castle, Harper, Bryant), le play-in devient un objectif crédible.

Le vrai suspense ? Savoir si le show s’arrête à la mascotte chassant des chauves-souris ou aux dingueries de Wemby. Parce qu’un Fox blessé ou un Wemby fragile, et les fans texans se retrouvent à boire du cyanure au petit-déj. En revanche, si la santé suit, attention : ce duo peut faire transpirer toutes les défenses, surtout celles de Dallas et Houston.

Côté banc, il y a du vétéran prêt à dépanner (Olynyk, Barnes) et des soldats qui veulent gratter des minutes. Le tout dirigé par Mitch Johnson, rookie coach propulsé héritier de Pop, obligé de conduire une Formule 1 sans permis probatoire.

Bref, pas de miracles immédiats, mais de vrais progrès : les Spurs posent enfin les bases d’une équipe qui fera trembler bientôt.

Le pronostic du rédacteur : 39 victoires – 43 défaites, aux portes du play-in.

Sources : Basketball Reference, Spotrac.

