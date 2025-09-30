Combien gagnent les joueurs des New Orleans Pelicans pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les New Orleans Pelicans. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les New Orleans Pelicans présentent une masse salariale totale de 179 509 698 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Zion Williamson. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des New Orleans Pelicans pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 179 509 698 dollars

179 509 698 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 51 027 109 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 51 027 109 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 16 435 302 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 16 435 302 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 28 414 302 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 28 414 302 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : Zion Williamson (39 446 090 dollars)

Zion Williamson (39 446 090 dollars) Contrats non garantis cette saison : 4 joueurs

4 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur

1 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

4 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

4 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des New Orleans Pelicans

Données en date du 18/09/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux New Orleans Pelicans

À NOLA, la note grimpe surtout sur le quatuor Zion – Poole – Dejounte Murray – Trey Murphy III. Zion porte la couronne salariale et le projet sportif à lui tout seul : si le moteur tient, tout le monde a l’air plus intelligent. Poole coûte cher pour un rendement… capricieux ; Murray sécurise la mène et Murphy vient d’entrer dans le club des ailiers bien payés. Derrière, Herb Jones reste l’affaire défensive qui monte, Kevon Looney apporte une option de pivot à prix maîtrisé, et la jeune garde (Fears, Queen, Hawkins, Missi) est sous contrats rookies/team options qui laissent de l’air. La masse salariale est haute mais encore sous les aprons, avec pas mal de team options et de RFA pour bricoler si besoin. Traduction TrashTalk : playoffs jouables si Zion enchaîne, si Poole évite le mode YOLO, et si la défense Herb + Looney fait suer. Sinon, ce sera beaucoup de dollars pour un tour de manège au printemps.

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.