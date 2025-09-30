TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Salaires des New Orleans Pelicans pour la saison 2025-26 : contrats, options, et masse salariale en détail

Le 30 sept. 2025 à 12:09 par David Carroz

Salaires New Orleans Pelicans saison NBA 2025-26
Source image : TrashTalk

Combien gagnent les joueurs des New Orleans Pelicans pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les New Orleans Pelicans. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les New Orleans Pelicans présentent une masse salariale totale de 179 509 698 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par Zion Williamson. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des New Orleans Pelicans pour la saison NBA 2025-26

  • Masse salariale totale : 179 509 698 dollars
  • Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 51 027 109 dollars au-dessus du salary cap
  • Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 16 435 302 dollars au-dessous du premier apron
  • Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 28 414 302 dollars au-dessous du second apron
  • Joueur le mieux payé : Zion Williamson (39 446 090 dollars)
  • Contrats non garantis cette saison : 4 joueurs
  • Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 1 joueur
  • Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs
  • RFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs
  • UFA à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des New Orleans Pelicans

JOUEURPOS.AGE2025-262026-272027-282028-292029-302030-31
Zion WilliamsonPF25$39,446,090$42,166,510$44,886,930UFA
Jordan PooleSG26$31,848,215$34,044,642UFA
Dejounte MurrayPG29$26,783,568$28,767,536$30,751,504 (PO)UFA
Trey Murphy IIISF25$25,000,000$27,000,000$29,000,000$31,000,000UFA
Herb JonesSF27$13,937,574$14,898,786$20,858,300$22,526,964$24,195,628 (PO)UFA
Kevon LooneyC29$8,000,000$8,000,000 (TO)UFA
Jeremiah FearsPG19$7,520,040$7,896,240$8,271,960 (TO)$10,505,389 (TO)RFA
Saddiq BeySF26$6,118,644$6,440,678UFA
Derik QueenC21$5,157,960$5,416,080$5,673,840 (TO)$8,107,918 (TO)RFA
Jordan HawkinsSG23$4,741,320$7,021,895 (TO)RFA
Jose AlvaradoPG27$4,500,000$4,500,000 (PO)UFA
Yves MissiC21$3,353,040$3,512,760 (TO)$5,595,827 (TO)RFA
Karlo MatkovicPF24$1,830,377$2,296,271 (TO)RFA
Micah PeavySG24$1,272,870$2,150,917$2,525,901$2,735,698 (TO)UFA
Trey AlexanderSG22Two-WayRFA
Hunter DickinsonC25Two-WayRFA
Bryce McGowensSG23Two-WayUFA
Jalen McDanielsSF28$0UFA
Jaden SpringerPG23$0UFA
Garrison BrooksC26$0RFA
Christian Shumate23$0RFA

Données en date du 18/09/2025.

Légende :

Ce qu’il faut retenir des contrats aux New Orleans Pelicans

À NOLA, la note grimpe surtout sur le quatuor ZionPooleDejounte MurrayTrey Murphy III. Zion porte la couronne salariale et le projet sportif à lui tout seul : si le moteur tient, tout le monde a l’air plus intelligent. Poole coûte cher pour un rendement… capricieux ; Murray sécurise la mène et Murphy vient d’entrer dans le club des ailiers bien payés. Derrière, Herb Jones reste l’affaire défensive qui monte, Kevon Looney apporte une option de pivot à prix maîtrisé, et la jeune garde (Fears, Queen, Hawkins, Missi) est sous contrats rookies/team options qui laissent de l’air. La masse salariale est haute mais encore sous les aprons, avec pas mal de team options et de RFA pour bricoler si besoin. Traduction TrashTalk : playoffs jouables si Zion enchaîne, si Poole évite le mode YOLO, et si la défense Herb + Looney fait suer. Sinon, ce sera beaucoup de dollars pour un tour de manège au printemps.

Rappel sur les types de contrats NBA

Retrouvez plus de termes et de détails dans notre lexique.

  • Player Option : option activable par le joueur en fin de saison
  • Team Option : option activable par la franchise
  • RFA : le joueur est libre, mais son équipe peut s’aligner sur une offre extérieure
  • UFA : le joueur est libre de signer où il veut
  • Contrat non garanti : la franchise peut couper le joueur sans lui verser le reste du salaire
  • Two-way : le joueur navigue entre NBA et G-League

 

