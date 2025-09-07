Pour le troisième huitième de finale de la journée, le septième du week-end, la Slovénie a fait le boulot contre l’Italie et rejoint donc les quarts de finale. Ce sera mercredi face à l’Allemagne, ce sera une autre paire de manches, mais demain est un autre jour. Ah oui, et les Slovènes ont Luka Doncic.

Il y a deux manières de gagner un match de basket.

Le faire à la manière des Spurs 2014, du basket champagne et des extra-passes en veux-tu en voilà. Ou bien gagner grâce à Luka Doncic, exceptionnel soliste qui magnifie tout de même tout ce qui l’entoure.

Les Slovènes doivent remercier on ne sait qui chaque matin d’avoir en leur roster ce satané Luka. Aujourd’hui encore plus car si les hommes de Sekulic ont globalement fait le taf, c’est très majoritairement le meneur des Lakers qui a décidé du sort de ce huitième de finale. Un chiffre pour étayer ce propos ? A la mi-temps la Slovénie menait 50-40, et Luka Doncic avait déjà scoré… 30 points. Ah bon, d’accord.

Une main dans la tronche, deux trois ou quatre c’est pareil, des step back tah la Gen Z et des fadeways à nous faire réveiller Kobe, et une défense italienne littéralement dégoutée, voilà pour le résumé de cette première mi-temps, à l’issue de laquelle l’Italie était au contact grâce à un gros deuxième quart en attaque, notamment de loin.

La deuxième mi-temps sera moins spectaculaire statistiquement avec « seulement » 12 pions de plus pour Lulu, bouh le nullos, et malgré un retour fracassant des Italiens grâce à quelques gros tirs de Fontecchio et l’abattage de Saliou Niang, les Slovènes auront finalement le dernier mot en gérant mieux la dernière minute. Victoire 82-77, direction l’Allemagne mercredi en quarts, ça va bas-ton-ner !

LA SLOVÉNIE PART EN QUARTS DE FINALE !

Victoire 84-77 face à l’Italie avec 42 points de Luka Doncic (30 à la MT 😭), ça va batailler FORT avec l’Allemagne mercredi ! pic.twitter.com/LmoaQ6XmYQ

