Sandro Mamukelshvili et Victor Wembanyama sont devenus des grands amis après deux ans à jouer ensemble aux San Antonio Spurs. Alors après la victoire de la Géorgie face à la France, l’ailier a directement pensé à taquiner son ancien coéquipier.

Que serait la victoire sans pouvoir l’ébruiter ? Pourquoi triompher si on ne peut pas en faire « profiter » les autres ? Notre média s’appelle « TrashTalk » alors difficile d’en vouloir à ceux qui, après avoir prouvé sur le terrain, s’expriment et partagent leur joie.

Surtout lorsqu’il s’agit de se moquer d’un ami. Sandro Mamukelshvili n’a pas oublié Victor Wembanyama après la victoire de la Géorgie face à la France et lui a dédié sa conférence de presse :

« Quel match ! Je leur souhaite le meilleur (aux Français), mais maintenant je peux envoyer un texto à Victor Wembanyama et lui dire qu’on a gagné. On a battu la France. Et c’est dommage qu’il n’était pas là parce qu’on les aurait aussi battus avec lui. »

Raptors forward Mamukelashvili says Wemby wouldn’t have helped France avoid the loss against Georgia 😅🇬🇪

Sandro Mamukelshvili a réalisé une belle performance avec 14 points et 11 rebonds. Lui et son équipe affronteront la Finlande en quarts de finale.

