FRANCE – GÉORGIE (EUROBASKET 2025) : REPLAY DU LIVE

Si vous voulez revivre ce huitième de finale en compagnie de Bastien et Alex comme si vous y étiez, c’est par ici qu’il faut cliquer. Attention quand même on vous prévient, faut pas avoir peur d’entendre des parpaings pendant 40 minutes.

Enchaîner la merveille de maîtrise qu’était le match contre l’Islande avec ce huitième de finale peut être dangereux pour la santé. Mouillez-vous la nuque, mais la présence de nos deux pépères habituels aidera certainement à faire passer la pilule plus tranquillement. En tout cas, cette rencontre est un parfait cas d’étude, source d’analyses d’Hexperts qui pourront nous servir plus tard dans de futures grandes échéances. Peut-être pas 2h09 de bonheur qu’on vous propose ici, mais 2h09 qu’il ne faudra pas oublier !